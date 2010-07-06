Во Владивосток прибыли участники автопробега из Франции

По словам прибывшего в столицу Приморья мэра этого французского города Франсуа Кюиландра, автопробег протяженностью более 14 тысяч километров прошел без серьезных поломок и происшествий. По ходу движения по России его участники не раз убеждались в красотах различных регионов нашей страны и гостеприимстве ее жителей. Автопробег связал крайнюю западную часть Европы и восточную точку Евразии - Владивосток и стал ярким штрихом в комплексе мероприятий, посвященных проходящему Году Франции в России и России - во Франции.