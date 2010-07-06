Во Владивосток прибыли участники автопробега из Франции

Posted 6 июля 2010, 02:12
Published 6 июля 2010, 02:12
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
ВЛАДИВОСТОК. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Новое звучание с сегодняшнего дня приобрела известная песня со словами: «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни бывали мы с тобой».
Во Владивостоке финишировал автопробег с экипажами двух автомобилей «Лэндровер» из города Бреста, расположенного в крайней западной точке Европы, на побережье Атлантического океана.
По словам прибывшего в столицу Приморья мэра этого французского города Франсуа Кюиландра, автопробег протяженностью более 14 тысяч километров прошел без серьезных поломок и происшествий. По ходу движения по России его участники не раз убеждались в красотах различных регионов нашей страны и гостеприимстве ее жителей. Автопробег связал крайнюю западную часть Европы и восточную точку Евразии - Владивосток и стал ярким штрихом в комплексе мероприятий, посвященных проходящему Году Франции в России и России - во Франции.
Сегодня, 6 июля, ориентировочно в 17.00 участники трансконтинентального автопробега подъедут к зданию администрации Владивостока, где, после небольшой презентации проведут встречу с главой города Игорем Пушкарёвым, сообщает пресс-служба городской администрации.