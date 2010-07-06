Во Владивостоке и в Москве получили ордена и медали те, кто освобождал от пиратов и кто был захвачен флибустьерами

Президент РФ и глава его администрации наградили военных и торговых моряков

ВЛАДИВОСТОК. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сразу в двух удаленных друг от друга точках России - во Владивостоке и в Москве состоялось награждение военных и торговых моряков, волею судеб попавших в передрягу в Индийском океане и освобождавших пленников от сомалийских пиратов.

На траверзе Владивостока в заливе Петра Великого Президент РФ Дмитрий Медведев наградил 16 участников операции по освобождению танкера «Московский университет», захваченного в начале мая пиратами. Церемония вручения государственных наград прошла на борту крейсера «Пётр Великий», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе флота.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был награжден командир 44-й бригады противолодочных кораблей Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга Ильдар Ахметов. Президент вручил орден «За военные заслуги» командиру большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников», капитану 1 ранга Денису Анциферову. Орденов Мужества были удостоены 14 моряков: командир радиотехнического дивизиона радиотехнической боевой службы «Маршала Шапошникова» Константин Балюк, командир стартовой батареи минно-торпедной боевой части «Маршала Шапошникова» Алексей Елагин, заместитель командира разведывательной десантной роты 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергей Ирхин, заместитель командира 106-го полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота Олег Кистанов, командир группы - водолазный специалист группы борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота Александр Фоминичев, снайпер-разведчик разведывательной десантной роты 155-й отдельной бригады морской пехоты Никита Попов.

В Москве, тем временем, состоялось церемония награждения российских моряков с танкера «Московский университет». Глава администрации президента Сергей Нарышкин вручил медали «За отвагу» 12 членам экипажа танкера, в числе которых были и две женщины - повар судна Алла Гаврилова и буфетчик Елена Ильяшенко. Капитан «Московского университета» Юрий Тульчинский, награжденный орденом Мужества, получит награду позже лично от президента. Танкер «Московский университет» подвергся нападению пиратов в Индийском море 5 мая этого года. 6 мая корабль был освобожден экипажем морского противолодочного корабля «Маршал Шапошников», выполняющим задачи по обеспечению безопасности морского и гражданского судоходства в районе Аденского залива. В результате операции ни один россиянин не пострадал, один из захватчиков был убит, а 11 пиратов задержаны (их потом отпустили в лодке в открытое море, но до берега бандиты не добрались).