Жителя Сахалина осудили за "связь" с подростком

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Невельским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 35 летнего Виктора Елагина по обвинению в краже чужого имущества и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, соответственно ст. 158 УК РФ и ст.150 УК РФ.

«В судебном заседании было установлено, что безработный Елагин и несовершеннолетний житель города Невельска весной 2010 года совершили кражу продуктов питания и алкогольных напитков из буфета бани местного предпринимателя. Как следует из приговора суда Елагин используя свое возрастное превосходство и влияя на несовершеннолетнего, предложил последнему совершить кражу. Несовершеннолетний, осознавая, что совершение кражи является уголовно наказуемым деянием, но доверяя «старшему товарищу», который заверил последнего, что о краже никто не узнает и им удастся избежать ответственности за содеянное, согласился на участие в преступлении», - сообщил РИА «Восток-Медиа» источник в прокуратуре Сахалинской области.

Суд признал Елагина виновным по обоим эпизодам инкриминируемых ему преступлений, и с учетом его личности, признания вины и раскаяния в содеянном, назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании. В настоящее время в законную силу не вступил.

В отношении малолетнего органами расследования в возбуждении уголовного дела отказано в связи с не достижением возраста уголовной ответственности.