Чукотка приоткроет новые тайны древних эскимосов

Posted 6 июля 2010, 21:48
Published 6 июля 2010, 21:48
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
АНАДЫРЬ. 7 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Экспедиция под руководством научного сотрудника Музея искусства народов Востока Кирилла Днепровского отправилась на Восточную Чукотку, где планируется провести раскопки двух древнеэскимосских поселений - Пайпельгак и Чегитун.
Археологические исследования древних поселений Чукотского района будут проходить в рамках совместного проекта, осуществляемого Музеем искусства народов Востока и Музейным центром «Наследие Чукотки» с 2002 года, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства ЧАО.
Кроме того, в 2010 году на территории Чукотского автономного округа будут работать еще три археологических экспедиции. В июле-августе в Чукотском районе в окрестностях сел Инчоун и Энурмино археологи произведут оценку современного состояния трех крупных древнеэскимосских комплексов, которые не посещались учеными с 1963 года. Работы будут проводиться специалистами Лаборатории историко-культурных исследований Чукотки под руководством археолога Валерия Старых.
Также на Чукотке продолжатся начатые в 2005 году раскопки древнеэскимосского поселения Унэнэн. Руководить работами будет кандидат исторических наук, сотрудник Московского научно-исследовательского института им. Лихачева Сергей Гусев. Кроме того, на острове Ыттыгран (Провиденский район) археологи проведут обследование уникального памятника Китовая Аллея, представляющего из себя сооружение из вкопанных в грунт параллельных рядов черепов и челюстей гренландских китов.
Напомним, в настоящее время на территории Чукотки находятся 63 археологических памятника и 86 выявленных объектов археологического наследия. Три из них - Китовая аллея, могильник Эквен и петроглифы (наскальные рисунки) Пегтымеля - признаны памятниками федерального значения.