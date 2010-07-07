Чукотка приоткроет новые тайны древних эскимосов

Кроме того, в 2010 году на территории Чукотского автономного округа будут работать еще три археологических экспедиции. В июле-августе в Чукотском районе в окрестностях сел Инчоун и Энурмино археологи произведут оценку современного состояния трех крупных древнеэскимосских комплексов, которые не посещались учеными с 1963 года. Работы будут проводиться специалистами Лаборатории историко-культурных исследований Чукотки под руководством археолога Валерия Старых.