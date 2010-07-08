Мэр Комсомольска Владимир Михалёв встретился с послом Франции в России

Он также высоко оценил совместные усилия комсомольских и французских авиастроителей в деле создания нового авиалайнера «Сухой Суперджет 100», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.

Владимир Михалёв заявил, что комсомольчане внимательно следят за реализацией авиационного проекта, ведь от этого во многом зависит развитие Комсомольска как промышленно-инновационного центра России на Дальнем Востоке.