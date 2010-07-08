Мэр Комсомольска Владимир Михалёв встретился с послом Франции в России

Posted 8 июля 2010, 00:59
Published 8 июля 2010, 00:59
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На встрече с мэром Комсомольска-на-Амуре Владимиром Михалёвым посол Франции в России Жан Де Глиниасти отметил, что этот дальневосточный город является важным «звеном» российско-французского аэрокосмического сотрудничества.
Он также высоко оценил совместные усилия комсомольских и французских авиастроителей в деле создания нового авиалайнера «Сухой Суперджет 100», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.
Владимир Михалёв заявил, что комсомольчане внимательно следят за реализацией авиационного проекта, ведь от этого во многом зависит развитие Комсомольска как промышленно-инновационного центра России на Дальнем Востоке.