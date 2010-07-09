Заключенные Приморья строили дом гражданину начальнику

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Партизанским районным судом отстранен от должности начальник ФБУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю Игорь Ефремов Игорь, обвиняемый в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

С ходатайством об отстранении от должности начальника колонии обратился следователь следственного отдела по городу Партизанску СУ СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю, мотивировав его тем, что у следствия имеется достаточно оснований полагать, что в силу занимаемой должности Ефремов окажет давление на свидетелей, поскольку в качестве таковых признаны подчиненные ему сотрудники, а также осужденные, отбывающие наказание в подконтрольном ему учреждении.

Ранее прокуратурой края сообщалось, что начальник исправительной колонии незаконно привлекал осужденных к выполнению строительных работ в доме, принадлежащем его супруге.

Обвинение Ефремову предъявлено по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила РИА «Восток-Медиа» Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.