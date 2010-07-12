vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2010, 22:38

Published 11 июля 2010, 22:38

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

Благовещенские депутаты определятся с порядком избрания сити-менеджера

11 июля 2010, 22:38
Будущий глава городской администрации должен иметь высшее образование, знать законы, владеть русским языком

БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - С порядком избрания сити-менеджера благовещенские депутаты определятся 15 июля. На заседании комитета по регламенту рассмотрели проект соответствующего документа, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
На 19 страницах прописано, как будет назначаться конкурсная комиссия, и какие требования выдвигаются к кандидатам. В частности, будущий глава администрации Благовещенска должен иметь высшее образование, знать законы, владеть русским языком, подходить по состоянию здоровья. Предлагалось также внести пункт о цензе оседлости, чтобы кандидат несколько лет прожил в городе. Однако эта норма в окончательный текст проекта не попала.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика