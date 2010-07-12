Благовещенские депутаты определятся с порядком избрания сити-менеджера

БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - С порядком избрания сити-менеджера благовещенские депутаты определятся 15 июля. На заседании комитета по регламенту рассмотрели проект соответствующего документа, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

На 19 страницах прописано, как будет назначаться конкурсная комиссия, и какие требования выдвигаются к кандидатам. В частности, будущий глава администрации Благовещенска должен иметь высшее образование, знать законы, владеть русским языком, подходить по состоянию здоровья. Предлагалось также внести пункт о цензе оседлости, чтобы кандидат несколько лет прожил в городе. Однако эта норма в окончательный текст проекта не попала.