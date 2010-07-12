Более 9 тысяч приморских школьников трудятся на каникулах

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В эти каникулы более девяти тысяч школьников смогли найти работу. Как сообщили в службе занятости населения, всего с начала года специалистами оказана помощь в трудоустройстве почти 11,5 тысячи подростков.

Содействие в трудоустройстве детей и подростков во внеурочное время - одна из задач, которую ставит губернатор края перед специалистами, занимающимися организацией занятости школьников во время каникул. По мнению Сергея Дарькина, взаимодействие в этом вопросе - важный аспект в борьбе с беспризорностью и правонарушениями в подростковой среде.

Как правило, ребята помогают педагогам в пришкольных и загородных лагерях, трудятся на предприятиях сельского хозяйства и общественного питания, в школьных ремонтных бригадах, на благоустройстве в городах и селах, выполняют другую доступную работу.

Для того чтобы найти подходящую работу, школьники, достигшие 14-летнего возраста, могут обратиться в центры занятости населения. При подборе рабочего места специалисты управления отдают приоритет детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, воспитанникам детских домов. Для таких ребят возможность подзаработать - существенная материальная помощь своей семье.

В этом году на оплату труда школьников выделено более 34 миллионов рублей. Планируется, что до конца года более 17,5 тысячи подростков станут участниками краевой программы трудоустройства.