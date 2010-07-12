В Приморье 23-летний маньяк насиловал пожилых женщин

Следствием установлено, что в июне 2010 года лесном массиве с. Суражевка обнаружено тело 61- летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате первоначальных следственных действий по подозрению в убийстве задержан местный житель, который сообщил, что изнасиловал женщину, а после, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы, убил её. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он указал место и способ совершенного убийства.