В Приморье 23-летний маньяк насиловал пожилых женщин

Posted 12 июля 2010, 03:08
Published 12 июля 2010, 03:08
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 23- летнего жителя села Суражевка, который обвиняется в совершении изнасилования и убийства, совершенного с целью скрыть другое преступление.
Следствием установлено, что в июне 2010 года лесном массиве с. Суражевка обнаружено тело 61- летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате первоначальных следственных действий по подозрению в убийстве задержан местный житель, который сообщил, что изнасиловал женщину, а после, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы, убил её. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он указал место и способ совершенного убийства.
Кроме того, злоумышленник сообщил о другом аналогичном преступлении, совершенном в апреле этого года. Тогда 64- летней жертве удалось спастись. В ходе проведения следственных действий потерпевшая уверенно опознала злоумышленника.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепления следов преступления и сбору доказательной базы.
Расследование ведёт следственный отдел по г. Артему следственного управления СКП РФ по Приморскому краю, сообщили РИА «Восток-Медиа» в следственном управлении СКП РФ по Приморскому краю.