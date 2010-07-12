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Posted 12 июля 2010, 03:08

Published 12 июля 2010, 03:08

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

В Приморье 23-летний маньяк насиловал пожилых женщин

12 июля 2010, 03:08
Сюжет
Происшествие
Он обвиняется в совершении изнасилования и убийства, совершенного с целью скрыть другое преступление

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 23- летнего жителя села Суражевка, который обвиняется в совершении изнасилования и убийства, совершенного с целью скрыть другое преступление.

Следствием установлено, что в июне 2010 года лесном массиве с. Суражевка обнаружено тело 61- летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате первоначальных следственных действий по подозрению в убийстве задержан местный житель, который сообщил, что изнасиловал женщину, а после, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы, убил её. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он указал место и способ совершенного убийства.

Кроме того, злоумышленник сообщил о другом аналогичном преступлении, совершенном в апреле этого года. Тогда 64- летней жертве удалось спастись. В ходе проведения следственных действий потерпевшая уверенно опознала злоумышленника.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепления следов преступления и сбору доказательной базы.

Расследование ведёт следственный отдел по г. Артему следственного управления СКП РФ по Приморскому краю, сообщили РИА «Восток-Медиа» в следственном управлении СКП РФ по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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