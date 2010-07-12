Во Владивостоке люди продолжают проваливаться в ливневую канализацию

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В ночное время во Владивостоке возле стадиона «Строитель» мужчина провалился в ливневую канализацию. Если точнее, то в решетку провалился одна нога, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Приморской поисково-спасательной службе.

Странное дело, ведь решетка достаточно узкая, разве что каблук женской туфли может в ней застрять.

Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Специалистам пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы вскрыть канализационную крышку на дороге на улице Печерской и освободить человека из заточения.