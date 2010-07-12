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Posted 12 июля 2010, 02:16

Published 12 июля 2010, 02:16

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

Во Владивостоке люди продолжают проваливаться в ливневую канализацию

12 июля 2010, 02:16
Сюжет
Происшествие
Чтобы спасти очередного пострадавшего, спасателям пришлось вскрывать гидравликой решетку

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В ночное время во Владивостоке возле стадиона «Строитель» мужчина провалился в ливневую канализацию. Если точнее, то в решетку провалился одна нога, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Приморской поисково-спасательной службе.
Странное дело, ведь решетка достаточно узкая, разве что каблук женской туфли может в ней застрять.
Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Специалистам пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы вскрыть канализационную крышку на дороге на улице Печерской и освободить человека из заточения.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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