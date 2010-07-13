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Posted 13 июля 2010, 01:14

Published 13 июля 2010, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

На Камчатке начал работу туристический портал

13 июля 2010, 01:14
Портал содержит самую полную информацию о Камчатке и туристических ресурсах края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В тестовом режиме начал работу Камчатский туристический портал visitkamchatka.ru. Презентация нового портала пройдет 16 июля в 16 часов в Камчатском выставочном центре, сообщили в краевом агентстве по туризму.

Портал разрабатывается в рамках мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010 - 2012 годы». Портал содержит самую полную информацию о Камчатке и туристических ресурсах края: туристические компании, гостиницы, базы отдыха, рестораны, кафе, достопримечательности края, карта погоды. Также здесь есть электронная база туроператоров, что обеспечит моментальный доступ к информации о туристических компаниях Камчатского края и впоследствии воспользоваться их услугами.

Для выявления уровня качества предоставляемых туристских услуг, туристской известности и предпочтений, направленности турпотоков, учёта эффективности использования туристских ресурсов, повышения обеспечения безопасности туристов на портале предусмотрен on-line мониторинг-опрос.

Также, планируется ежедневное обновление новостной ленты информацией полезной не только для туриста и гостя, но и для жителей Камчатского края.

Окончательное наполнение, а также запуск англоязычной версии сайта планируется завершить осенью этого года. Кроме того, в планах агентства создать версии портала и на других языках.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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