На Камчатке начал работу туристический портал

Posted 13 июля 2010, 01:14
Published 13 июля 2010, 01:14
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В тестовом режиме начал работу Камчатский туристический портал visitkamchatka.ru. Презентация нового портала пройдет 16 июля в 16 часов в Камчатском выставочном центре, сообщили в краевом агентстве по туризму.
Портал разрабатывается в рамках мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010 - 2012 годы». Портал содержит самую полную информацию о Камчатке и туристических ресурсах края: туристические компании, гостиницы, базы отдыха, рестораны, кафе, достопримечательности края, карта погоды. Также здесь есть электронная база туроператоров, что обеспечит моментальный доступ к информации о туристических компаниях Камчатского края и впоследствии воспользоваться их услугами.
Для выявления уровня качества предоставляемых туристских услуг, туристской известности и предпочтений, направленности турпотоков, учёта эффективности использования туристских ресурсов, повышения обеспечения безопасности туристов на портале предусмотрен on-line мониторинг-опрос.
Также, планируется ежедневное обновление новостной ленты информацией полезной не только для туриста и гостя, но и для жителей Камчатского края.
Окончательное наполнение, а также запуск англоязычной версии сайта планируется завершить осенью этого года. Кроме того, в планах агентства создать версии портала и на других языках.