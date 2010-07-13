На Камчатке начал работу туристический портал

Портал разрабатывается в рамках мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010 - 2012 годы». Портал содержит самую полную информацию о Камчатке и туристических ресурсах края: туристические компании, гостиницы, базы отдыха, рестораны, кафе, достопримечательности края, карта погоды. Также здесь есть электронная база туроператоров, что обеспечит моментальный доступ к информации о туристических компаниях Камчатского края и впоследствии воспользоваться их услугами.