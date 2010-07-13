Один из самых популярных баров Владивостока отметил свой день рождения

В свою годовщину организаторы не скупились: в начале вечеринки бармены разливали бесплатный виски и дарили карты Street bar-а. Но главным подарком для гостей явилось Live-концерт популярной группы Tesla boy. Электро-поп группа Tesla boy была основана в 2008 году Антоном Севидовым и Димой Мидборном (в декабре 2008 года к группе присоединился барабанщик Борис Лифшиц). Лучшая русская группа 2009 года по версии портала Lookatme.ru. Открытие 2009 года среди отечественных артистов по версии радио MAXIMUM. С начала 2010 года группа активно гастролирует по городам России и СНГ, в том числе с программой Tesla Boy ft. Poko Cox (состав: Антон Севидов - вокал, клавиши + Дима Мидборн - бэк-вокал, бас + Poko Cox + вокал, клавиши, гитара). За небольшую карьеру группа уже смогла привлечь внимание средств массовой информации страны и зарубежья. Tesla считают одной из самых перспективных и интернациональных групп страны. Во многом благодаря обаянию солиста группы и идейного вдохновителя Антона Севидова. В марте 2010 года Антон снялся для обложки In Style (RU) и стал 33-им номером в списке самых стильных мужчин России и мира по версии GQ (RU). Кстати, своим оригинальным названием группа также обязана своему солисту. Название группы Tesla Boy взято по одноимённой песне, сочинённой Антоном и Димой в начале сотрудничества. В ней поётся о мальчике, способном передавать электричество на расстоянии. Но из-за неспособности контролировать свой дар он часто ранит тех, кто приближается слишком близко. Этот образ отчасти обязан своим появлением тому, что большую часть своей жизни Антон прожил в квартире над огромной трансформаторной будкой и постоянно ощущал близость электричества.