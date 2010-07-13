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Posted 12 июля 2010, 23:42

Published 12 июля 2010, 23:42

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

Один из самых популярных баров Владивостока отметил свой день рождения

12 июля 2010, 23:42
Праздник прошел с обещанным размахом и выступлением амбициозной электропопгруппы "Tesla boy"

ВЛАДИВОСТОК. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Уже год Street bar является излюбленным местом Владивостокской молодёжи (зачастую и не только молодёжи). За столь короткий срок заведение успело завоевать любовь и преданность публики. Бар радует своих посетителей демократичным ценником и неформатными, разносторонними вечеринками. Street bar рад всем и поэтому стал пристанищем не только для хипстеров и тусовщиков, но и для публики «солидного» возраста.

В свою годовщину организаторы не скупились: в начале вечеринки бармены разливали бесплатный виски и дарили карты Street bar-а. Но главным подарком для гостей явилось Live-концерт популярной группы Tesla boy. Электро-поп группа Tesla boy была основана в 2008 году Антоном Севидовым и Димой Мидборном (в декабре 2008 года к группе присоединился барабанщик Борис Лифшиц). Лучшая русская группа 2009 года по версии портала Lookatme.ru. Открытие 2009 года среди отечественных артистов по версии радио MAXIMUM. С начала 2010 года группа активно гастролирует по городам России и СНГ, в том числе с программой Tesla Boy ft. Poko Cox (состав: Антон Севидов - вокал, клавиши + Дима Мидборн - бэк-вокал, бас + Poko Cox + вокал, клавиши, гитара). За небольшую карьеру группа уже смогла привлечь внимание средств массовой информации страны и зарубежья. Tesla считают одной из самых перспективных и интернациональных групп страны. Во многом благодаря обаянию солиста группы и идейного вдохновителя Антона Севидова. В марте 2010 года Антон снялся для обложки In Style (RU) и стал 33-им номером в списке самых стильных мужчин России и мира по версии GQ (RU). Кстати, своим оригинальным названием группа также обязана своему солисту. Название группы Tesla Boy взято по одноимённой песне, сочинённой Антоном и Димой в начале сотрудничества. В ней поётся о мальчике, способном передавать электричество на расстоянии. Но из-за неспособности контролировать свой дар он часто ранит тех, кто приближается слишком близко. Этот образ отчасти обязан своим появлением тому, что большую часть своей жизни Антон прожил в квартире над огромной трансформаторной будкой и постоянно ощущал близость электричества.

Во время выступления Tesla Boy в Street bar-е тоже «ощущалось электричество», а также не слабый магнетизм группы. Владивостокских поклонников не смущала ни теснота помещения, ни запредельное количество людей. Весь Street bar подпевал группе и не скупился на положительные выкрики. Вдоволь не насладившись дебютным альбомом группы «Modern Thrills» ,публика не отпускала героев вечера со сцены, и кроме как исполнять хиты на бис Tesla ничего не оставалось.

Так же Street bar не остался без поздравительной песенки от гостей из столицы и праздничного торта.

Автор: Анастасия Сорокина

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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