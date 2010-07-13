В Дальневосточном округе довольны качеством высшего образования

Отвечая на вопрос Исследовательского центра: «Довольны ли Вы образованием, полученным в вузе?», - более трети респондентов (34%) сообщили, что их полностью устраивает полученное высшее образование. «Качество образования зависит в большей степени не от вуза, а от самого студента. Так что нечего сваливать плоды своей безответственности в период учёбы в вузе на преподавателей и вуз в целом!» - комментируют россияне. Тех, кто однозначно доволен качеством обучения, больше среди мужчин (37% против 32% среди женщин). Чаще остальных хвалят свои университеты молодые россияне с доходом выше 45000 руб. в месяц (41%): «Я доволен тем, что получил специальность, которая мне по душе». Любопытно, что удовлетворённость полученными знаниями выше у выпускников региональных вузов. Так, чаще остальных однозначно довольны качеством обучения выпускники Приволжского (38%) и Сибирского федеральных округов (37%). Как ни странно, меньше всего респондентов, полностью удовлетворённых вузовским образованием, наблюдается в Северо-Западном федеральном округе - по 24%.