В Дальневосточном округе довольны качеством высшего образования

Posted 13 июля 2010, 07:20
Published 13 июля 2010, 07:20
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
Большинство молодых россиян довольны образованием, полученным в вузе, причём в регионах удовлетворённость выпускников полученными знаниями выше, чем в двух столицах. Таковы результаты опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru (http://www.superjob.ru), в котором приняли участие 13000 выпускников российских вузов в возрасте до 30 лет.
Отвечая на вопрос Исследовательского центра: «Довольны ли Вы образованием, полученным в вузе?», - более трети респондентов (34%) сообщили, что их полностью устраивает полученное высшее образование. «Качество образования зависит в большей степени не от вуза, а от самого студента. Так что нечего сваливать плоды своей безответственности в период учёбы в вузе на преподавателей и вуз в целом!» - комментируют россияне. Тех, кто однозначно доволен качеством обучения, больше среди мужчин (37% против 32% среди женщин). Чаще остальных хвалят свои университеты молодые россияне с доходом выше 45000 руб. в месяц (41%): «Я доволен тем, что получил специальность, которая мне по душе». Любопытно, что удовлетворённость полученными знаниями выше у выпускников региональных вузов. Так, чаще остальных однозначно довольны качеством обучения выпускники Приволжского (38%) и Сибирского федеральных округов (37%). Как ни странно, меньше всего респондентов, полностью удовлетворённых вузовским образованием, наблюдается в Северо-Западном федеральном округе - по 24%.
Вариант ответа «скорее доволен» выбрал 41% участников опроса (38% среди мужчин и 43% среди женщин). Основные причины, не позволяющие респондентам испытывать полное удовлетворение от полученного образования, судя по их комментариям, - это трудности с поиском работы («Только в жизни оно мне не пригодилось - я работаю не по специальности, полученной в вузе») и недостаточное количество часов практических занятий («В вузах мало практики, которую можно применять в работе»). Чаще других этот вариант ответа выбирали жители Уральского федерального округа (45%).
Скорее недовольны полученным высшим образованием 18% от общего числа опрошенных выпускников. Закономерно, что таких больше среди россиян с ежемесячным доходом до 15000 рублей (20%), нежели среди тех, чья зарплата превышает 45000 рублей в месяц (15%). И вновь основная претензия - излишняя теоретизированность программы обучения и её несоответствие современным реалиям: «В настоящее время, к сожалению, мало внимания уделяется практической части образования, а слабая подготовка в сфере применения полученных знаний на практике ведёт к трудностям в трудоустройстве». Среди жителей Северо-Западного и Центрального федерального округов этот показатель наиболее высок и составляет 23% и 22% соответственно.
Однозначно недовольны полученным в вузе образованием 7% молодых россиян (8% среди выпускников мужского пола и 6% среди выпускниц): «На практике знания, даваемые вузом, бесполезны... Большую часть учебной программы составляют общеобразовательные предметы. Они, безусловно, развивают человека в целом, но знаний, необходимых для выбранной профессии, никаких не несут. В итоге из вузов выходят люди, которые потратили на обучение 5 лет жизни, но в их головах нет ничего существенного». Чаще остальных на «плохую организацию образовательного процесса, взятки, низкую квалификацию преподавателей и подавление свободы слова» сетуют жители Центрального (10%) и Северо-Западного округов (9%). Заметно реже других однозначно негативную оценку своим вузам выставляют жители Уральского федерального округа (4%).
Если же говорить об отдельных населённых пунктах, то из городов-миллионеров качеством образования особенно выделяются Казань и Уфа - полученными в вузах этих городов знаниями полностью довольны 42% и 41% выпускников соответственно. Среди респондентов, скорее довольных учёбой в вузе, преобладают жители Екатеринбурга (44%), Санкт-Петербурга, Челябинска и Самары (по 43%).
Негативные оценки своим вузам чаще других выставляют молодые москвичи и петербуржцы: категорически недовольны годами, проведёнными в альма-матер, 11% и 9% из них соответственно. В отличие от них жители Екатеринбурга, Новосибирска и Самары критикуют свои вузы заметно реже (по 4%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России до 30 лет, имеющее высшее образование
Размер выборки: 13000 респондентов
Вопрос:
«Довольны ли Вы образованием, полученным в вузе?»
«Однозначно доволен(-льна)» - 34%
«Скорее доволен(-льна)» - 41%
«Скорее недоволен(-льна)» - 18%
«Однозначно недоволен(-льна)» - 7%