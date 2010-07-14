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Posted 13 июля 2010, 21:39

Published 13 июля 2010, 21:39

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

Амурская область и южнокорейская провинция Чхунчхоннамдо отметят 15-летие побратимских отношений

13 июля 2010, 21:39
Об этом договорились делегации двух регионов

БЛАГОВЕЩЕНСК. 14 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Амурская область и южнокорейская провинция Чхунчхоннамдо готовятся торжественно отметить 15-летие побратимских отношений. Об этом договорились делегации двух регионов, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Во время четырехдневного визита чиновников областного правительства в Республику Корея речь шла и о развитии торгово-экономического сотрудничества. «В чем-то мы очень похожи, Амурская область и эта провинция, - отмечает региональный министр экономического развития, промышленности и транспорта Марина Дедюшко. - Чхунчхоннамдо развивается ускоренными темпами, она лидер среди провинций Южной Кореи, так же как и Амурская область на сегодняшний день входит в десятку лидеров по экономическому развитию в России».

На переговорах уточнялись проекты организации переработки леса и создания мебельного производства на нашей территории. Также в области предполагается сборка корейских автомобилей. Тесными связи двух регионов могут быть и в сельском хозяйстве. В Южную Корею Приамурье может поставлять соевую муку, гречневую крупу, мед и корма. В подписанном протоколе стороны также подтвердили намерение содействовать научным и молодежным обменам между университетами Амурской области и провинции Чхунчхоннамдо.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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