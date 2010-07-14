Амурская область и южнокорейская провинция Чхунчхоннамдо отметят 15-летие побратимских отношений

Во время четырехдневного визита чиновников областного правительства в Республику Корея речь шла и о развитии торгово-экономического сотрудничества. «В чем-то мы очень похожи, Амурская область и эта провинция, - отмечает региональный министр экономического развития, промышленности и транспорта Марина Дедюшко. - Чхунчхоннамдо развивается ускоренными темпами, она лидер среди провинций Южной Кореи, так же как и Амурская область на сегодняшний день входит в десятку лидеров по экономическому развитию в России».