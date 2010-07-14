Амурская область и южнокорейская провинция Чхунчхоннамдо отметят 15-летие побратимских отношений

Posted 13 июля 2010, 21:39
Published 13 июля 2010, 21:39
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
БЛАГОВЕЩЕНСК. 14 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Амурская область и южнокорейская провинция Чхунчхоннамдо готовятся торжественно отметить 15-летие побратимских отношений. Об этом договорились делегации двух регионов, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Во время четырехдневного визита чиновников областного правительства в Республику Корея речь шла и о развитии торгово-экономического сотрудничества. «В чем-то мы очень похожи, Амурская область и эта провинция, - отмечает региональный министр экономического развития, промышленности и транспорта Марина Дедюшко. - Чхунчхоннамдо развивается ускоренными темпами, она лидер среди провинций Южной Кореи, так же как и Амурская область на сегодняшний день входит в десятку лидеров по экономическому развитию в России».
На переговорах уточнялись проекты организации переработки леса и создания мебельного производства на нашей территории. Также в области предполагается сборка корейских автомобилей. Тесными связи двух регионов могут быть и в сельском хозяйстве. В Южную Корею Приамурье может поставлять соевую муку, гречневую крупу, мед и корма. В подписанном протоколе стороны также подтвердили намерение содействовать научным и молодежным обменам между университетами Амурской области и провинции Чхунчхоннамдо.