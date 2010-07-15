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Posted 14 июля 2010, 21:33

Published 14 июля 2010, 21:33

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

В Хабаровск прибывает Юрий Лужков

14 июля 2010, 21:33
В краевом центре с 15 по 16 июля пройдут "Дни Москвы в Хабаровском крае"

ХАБАРОВСК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Хабаровск прибывает большая московская делегация во главе с мэром столицы Юрием Лужковым. Здесь с 15 по 16 июля пройдут "Дни Москвы в Хабаровском крае", передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
В составе делегации более 100 гостей, среди которых представители правительств России и Москвы, Федерального Собрания, артисты и журналисты. В программе пребывания - двухсторонняя встреча губернатора края Вячеслава Шпорта с мэром Москвы Юрием Лужковым. Запланировано участие мэра столицы в заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по региональной информатизации Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества, а также в пленарном заседании межрегиональной конференции "Использование информационных технологий в государственном и муниципальном управлении". На площади Славы гости возложат цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне жителям края, посетят Спасо-Преображенский кафедральный собор. Им покажут краевой музей, открывшийся после реконструкции Дворец культуры и спорта "Русь". Вечером состоится концерт Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой, мэр Москвы совершит прогулку на теплоходе по Амуру.
16 июля московские гости побывают в Нанайском районе, где посетят национальный парк "Анюйский". В этот же день несколько "круглых столов", где будут обсуждаться вопросы государственных и муниципальных закупок в электронном режиме, проблемы информатизации российских библиотек.
Впервые подобный визит московской делегации проходил в 2008 году и был приурочен к 150-летию краевого центра. В июле прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и администрацией Хабаровска. Оно предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество двух городов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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