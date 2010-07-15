Власти Приморья включились в программу улучшения медицинской помощи пострадавшим в ДТП

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Более 273 миллионов рублей поступит в бюджет Приморья в рамках общероссийской программы совершенствования оказания первой и медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Соглашение об этом подписано между министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и администрацией Приморского края.

Согласно документу, также в край поступит 12 единиц санитарного автотранспорта на сумму 30 миллионов рублей. На софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, из бюджета Приморского края выделено 109, 2 миллиона рублей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения края, на эти средства будет закупаться медицинское оборудование для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пострадавшим при ДТП на федеральной трассе М-60 «Уссури», соединяющей Владивосток с Хабаровском.

Наиболее мощными лечебными учреждениями на трассе М-60 по обеспечению кадрами, материально техническому оснащению являются краевая больница №1, городская клиническая больница № 2 Владивостока, городские больницы Уссурийска и Спасска, Лесозаводска. На их базе этих планируется создание травмоцентров, оснащенных различным оборудованием, в том числе самыми современными компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозно - дыхательных аппаратами и мониторами слежения.

Как уточнили в пресс-службе администрации Приморского края, программа совершенствования оказания первой и медицинской помощи пострадавшим при ДТП реализуется в России с 2008 года. В нее были включены восемь федеральных автомобильных дорог. На программные средства было оборудовано 15 травматологических центров. В рамках программы были приобретены реанимобили, позволяющие готовить к оперативному вмешательству пострадавших непосредственно в машинах скорой помощи, проводить определенные хирургические манипуляции.

Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова отмечает: благодаря программе снижение смертности на дорогах в 2009 году составило 14,8%. По ее оценке, результат проделанной работы очевиден - сохранено на 3,5 тысячи жизней больше, чем в 2008 году.

В этом году вместе с Приморским краем в программу в этом году включены трассы М-5 «Урал» (Москва - Челябинск) и М-29 «Кавказ» (Краснодар - граница с Азербайджанской Республикой).