WWF и Фонд "Феникс" объединили усилия на Земле Леопарда

Posted 15 июля 2010, 00:26
Published 15 июля 2010, 00:26
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 13,500 британских фунтов стерлингов или более 18 тыс. долларов США в самое ближайшее время будут направлены на приобретение противопожарного инвентаря, спецодежды, радиостанций и другого необходимого специализированного оборудования для заповедника «Кедровая Падь». Инспекторский состав заповедника будет во всеоружии для борьбы со всевозможными возгораниями. Кроме приобретения материально-технических средств, предусматривается выделение дополнительных сумм на горючее для патрульных автомобилей и полевые расходы сотрудников в пожароопасный период. Это, несомненно, повысит эффективность работы инспекторов при тушении пожаров и проведении превентивных мероприятий как на территории заповедника, так и в федеральном заказнике «Леопардовый».
Весной 2010 г. природоохранный Фонд Уитли (Whitley Fund for Nature) из Великобритании объявил первый в своей истории конкурс на финансирование совместного проекта с Всемирным Фондом Дикой Природы Великобритании (WWF-UK). Цель такой инициативы - не только повысить эффективность защиты исчезающих видов и их мест обитания, но и способствовать укреплению партнерских отношений между отделениями такой крупной международной организации как Всемирный Фонд Дикой Природы и местными экологическими организациями.
Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы, ежегодно пожары, большинство из которых вызваны человеческой халатностью, наносят непоправимый урон юго-западу Приморского края. Анализ изображений со спутника показывает, что 19% площади территории горит каждый год, 46% страдает от пожаров как минимум раз в шесть лет. По официальным данным, от 500 до 1000 возгораний регистрируется из года в год, причем на некоторых участках по несколько раз за год. Весной и осенью инспекторам «Кедровой Пади» приходится отбивать огневые атаки не только внутри охраняемой территории, но и предотвращать распространение огня из сопредельных с заповедником территорий. Вместе с тем это единственное место на планете, где дальневосточный леопард имеет шансы на выживание, а значит, о спасении лесов должны задуматься не только профессионалы, но и простые жители Приморья.