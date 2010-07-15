WWF и Фонд "Феникс" объединили усилия на Земле Леопарда

Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы, ежегодно пожары, большинство из которых вызваны человеческой халатностью, наносят непоправимый урон юго-западу Приморского края. Анализ изображений со спутника показывает, что 19% площади территории горит каждый год, 46% страдает от пожаров как минимум раз в шесть лет. По официальным данным, от 500 до 1000 возгораний регистрируется из года в год, причем на некоторых участках по несколько раз за год. Весной и осенью инспекторам «Кедровой Пади» приходится отбивать огневые атаки не только внутри охраняемой территории, но и предотвращать распространение огня из сопредельных с заповедником территорий. Вместе с тем это единственное место на планете, где дальневосточный леопард имеет шансы на выживание, а значит, о спасении лесов должны задуматься не только профессионалы, но и простые жители Приморья.