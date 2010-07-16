Сахалинец покончил с жизнью, бросившись под поезд

В следственном отделе отметили, что в последнее время, а именно с 12 июля этого года, на Сахалинской железной дороге участились случаи травм со смертельным исходом. Вызвано это тем, что граждане не соблюдают правила нахождения на железнодорожных путях, в результате чего наступают тяжелые последствия.