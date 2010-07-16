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Posted 16 июля 2010, 00:46

Published 16 июля 2010, 00:46

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

Сахалинец покончил с жизнью, бросившись под поезд

16 июля 2010, 00:46
Сюжет
Происшествие
На Сахалинской железной дороге участились случаи травм со смертельным исходом

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Неизвестный мужчина, бросившись под поезд на перегоне между станциями Южно-Сахалинск и Христофоровка, покончил накануне с жизнью.

Как сообщили в Сахалинском межрайонном следственном отделе на транспорте, установлено, что в 13:10 мужчина сидел на рельсе в районе 34 км пикета №6 перегона ст. Южно-Сахалинск - ст. Христофоровка. Увидев человека, машинист тепловоза применил экстренное торможение, в результате чего наезд удалось предотвратить. Машинист сопроводил мужчину в безопасное место, после чего продолжил путь.

Спустя некоторое время человек снова направился к составу поезда и бросился под один из вагонов, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью. Личность пострадавшего в настоящий момент не установлена.

Сейчас сотрудники Сахалинского межрайонного следственного отдела на транспорте проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В следственном отделе отметили, что в последнее время, а именно с 12 июля этого года, на Сахалинской железной дороге участились случаи травм со смертельным исходом. Вызвано это тем, что граждане не соблюдают правила нахождения на железнодорожных путях, в результате чего наступают тяжелые последствия.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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