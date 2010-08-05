На что выросли цены в России в июле?

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Инфляция в РФ в июле 2010 года составила 0.4% против 0.6-процентного роста цен в июле 2009 года. С начала года потребительские цены выросли на 4.8% против 8.1% за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Росстат:



Цены на продовольственные товары в июле увеличились на 0.3% (с начала года - на 5.7%), на непродовольственные - также на 0.3% (+2.2%). Платные услуги населению подорожали на 0.6% (+7%).



Среди наблюдаемых продовольственных товаров в группе крупяных изделий продолжали расти цены на крупу гречневую ядрицу, которая в июле подорожала на 12.6% (с начала года - на 38.9%). Одновременно рис шлифованный стал дешевле на 0.6%, крупа манная - на 0.3%.



В группе мясопродуктов куриные окорочка стали дороже на 3.3%, куры (кроме куриных окорочков) - на 2.8%, кулинарные изделия из птицы - на 1%.



Цены на мед пчелиный натуральный выросли на 2.2%, муку пшеничную и мороженое - на 1.3%. На 0.5-0.9% увеличились цены на рыбу живую и охлажденную, а также на мороженую разделанную лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, смеси сухие молочные для детского питания, напитки безалкогольные, пиво, шоколад и отдельные виды общественного питания.



Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем на 0.6%. Наиболее заметно снизились цены на бананы - на 19.1%, капусту белокочанную свежую - на 13.4%, лук репчатый - на 8.7% и виноград - на 2%. В то же время увеличились цены на апельсины - на 13.3%, лимоны, картофель, свеклу и чеснок - на 7.4-10.7%.



Рыба мороженая (кроме лососевых пород), филе рыбное, консервы рыбные, сыры сычужные твердые и мягкие, молочный напиток, соки фруктовые и майонез подешевели на 0.2-0.9%.



В июле из наблюдаемых видов табачных изделий сигареты отечественные подорожали на 1.2-1.7%.



Существенный рост цен отмечался на доски обрезные - на 3%. На 1-2.2% выросли цены на ювелирные изделия, учебники и учебные пособия для общеобразовательной школы, портфели ученические, отдельные виды детской одежды, летней одежды для женщин, школьно-письменных принадлежностей и бумажно-беловых товаров, а также на уголь для населения.



На большинство наблюдаемых видов медикаментов отмечалось снижение цен.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.3-0.7% стали дешевле шифер, телевизоры цветного изображения и проигрыватели DVD, телефонные аппараты сотовой связи, ткани костюмные шерстяные и полушерстяные, свежесрезанные цветы.



В июле в разгар летнего сезона отмечалось увеличение тарифов на 12.6-13.5% на проезд пассажиров в различных типах вагонов поездов дальнего следования. Полет в салоне экономического класса самолета стал дороже на 0.9%.



Цены на путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России увеличились на 1.5-2.2%.



Вместе с тем, на 1.1% снизилась абонентская плата за доступ к сети Интернет, на 0.3-0.6% - стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля, цены на установку пластиковых окон и на отдельные виды услуг сотовой связи.