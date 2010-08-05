Сегодня во Владивостоке опаздывает около десятка самолетов на прилет и вылет

Posted 4 августа 2010, 20:11
Published 4 августа 2010, 20:11
Modified 17 сентября 2022, 12:07
Updated 17 сентября 2022, 12:07
ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня во Владивостоке нарушено расписание рейсов на прилет и вылет компаний «Владивосток Авиа», «Сибирь» и «Трансаэро» , сообщили РИА «Восток-Медиа» в справочной аэропорта.
Задерживается рейс 460 из Москвы (Внуково) до 11.30.
С опозданием прилетит самолет рейса 368 из Петропавловск-Камчатского в 12.00
Задерживается рейс 123 из Москвы (Домодедово) до 17.15.
В 13.30 приземлится лайнер из Новосибирска рейса 35 09.
Он же вылетит в Южно-Сахалинск 14.45. С задержкой отправится в рейс 459 в столицу в 13.30.
Все остальные рейсы пока выполняются по расписанию, хотя изменения не исключены.