Сегодня во Владивостоке опаздывает около десятка самолетов на прилет и вылет

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня во Владивостоке нарушено расписание рейсов на прилет и вылет компаний «Владивосток Авиа», «Сибирь» и «Трансаэро» , сообщили РИА «Восток-Медиа» в справочной аэропорта.

Задерживается рейс 460 из Москвы (Внуково) до 11.30.

С опозданием прилетит самолет рейса 368 из Петропавловск-Камчатского в 12.00

Задерживается рейс 123 из Москвы (Домодедово) до 17.15.

В 13.30 приземлится лайнер из Новосибирска рейса 35 09.

Он же вылетит в Южно-Сахалинск 14.45. С задержкой отправится в рейс 459 в столицу в 13.30.