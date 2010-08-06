Обзор "Российской газеты" за пятницу, 6 августа

Posted 6 августа 2010, 01:29
Published 6 августа 2010, 01:29
Modified 17 сентября 2022, 12:05
Updated 17 сентября 2022, 12:05
МОСКВА. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за пятницу, 6 августа:
ЗАВТРАК С ДЫМКОМ
Гостем «Делового завтрака» в «Российской газете» был полпред
президента России в ЦФО Георгий Полтавченко
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Герасименко,
Сергей Аверкин
КАКОВА ситуация с лесными пожарами в центре России? Реально ли построить до зимы дома всем жителям сгоревших деревень? Кто имеет право на статус погорельца? Какого урожая ждать нам нынешней осенью? Об этом и многом другом - из первых уст.
Российская газета | У жителей регионов, где бушует стихия, накопилось много вопросов к местной власти. Прежде всего в отношении их работы по ликвидации пожаров. Как лично вы оцениваете действия властей? И каков уровень доверия к ним со стороны простых граждан?
Георгий Полтавченко | Региональные власти в таких сложных метеоусловиях, которые у нас сейчас возникли, действуют, на мой взгляд, достаточно эффективно. Во всяком случае, сегодня ситуация полностью контролируется, и никто не сидит сложа руки. Поэтому говорить о каком-то недоверии населения к власти будет не совсем правильно. Естественно, есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Но большая часть граждан, оказавшихся в сложной ситуации, сегодня имеют основания позитивно оценивать деятельность властей.
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00 часов, 00 промилле
Вступил в силу «сухой закон» для водителей и введены новые штрафы за «неправильные» автономера
гаи
Михаил Фалалеев
Ровно с полуночи вступает в силу новый закон, по которому водитель не имеет права сесть за руль, если у него в крови есть хотя бы сотая промилле алкоголя. То есть алкотестер должен показывать только нулевые результаты. Иначе - прощай, права.
Специально в помощь водителям, не знакомым с подробностями прописанной в новом законе процедуры, на сайте «Российской газеты» размещена подробная инструкция. Там по шагам расписано, как должен вести себя водитель, которому сотрудник ГИБДД предложил на дороге пройти тест на алкоголь.
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Буханка под надзором
Несмотря на засуху, хлеб в Петербурге и Омске не подорожает
Евгения Цинклер
Санкт-Петербург
Наталья Граф
Омск
Правительство Омской области установило фиксированную цену на хлеб массовых сортов. А в Санкт-Петербурге создан двухмесячный запас зерна. Эти меры должны помочь не допустить подорожания булок и батонов.
Ежегодная потребность Северной столицы в зерне составляет 450-480 тысяч тонн. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко уверена, что этот объем будет обеспечен. Так что оснований для повышения цен в Питере нет. А слухи по поводу подорожания продуктов из-за засухи Валентина Матвиенко называет «спекуляциями». В будущем в Петербурге планируется построить новую высокотехнологичную мельницу, что должно окончательно защитить горожан от скачков цен на хлеб.
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Стройка в прямом эфире
Дома для погорельцев начнут возводить уже в это воскресенье
следим за ситуацией
Нина Егоршева
Уже к концу недели пострадавшие от огня регионы начнут строительство нового жилья для погорельцев. Причем стройка начнется там, где региональные власти уже определились с площадками и количеством пострадавших. Об этом сообщил в ходе селектора по восстановлению жилья замминистра регионального развития Константин Королевский.
При этом представитель минрегиона подчеркнул, что проводимые спасателями и органами прокуратуры работы на месте сгоревших деревень не должны стать сдерживающим фактором для начала восстановительных работ. Константин Королевский так же отметил, что жилье, которое предстоит построить, должно отвечать высоким стандартам качества. «Облик фасада должен радовать. Это должны быть населенные пункты XXI века», - сказал замминистра.
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Рак легких в анфас
«Страшилки» появятся с двух сторон сигаретной пачки
ТЕНДЕНЦИИ
Нина Егоршева
Слова уже не убеждают. С 2012 года в России появятся новые сигаретные пачки со страшными картинками, изображающими последствия курения. Фото рака легких или гангрены должны занять не менее половины площади пачки, причем с обеих сторон.
Рабочая группа ЕврАзЭС, куда входят также представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, ввела новые ужесточающие требования для табака. Для России требования международного техрегламента являются приоритетными, так что уже в ближайшее время должны быть внесены соответсвующие поправки в российский техрегламент на табак и табачные изделия.
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Тропический бизнес-климат
Кубань вошла в тройку лидеров среди российских регионов по объемам привлеченных инвестиций
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Владимир Пригода
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ комплексного социально-экономического анализа, недавно проведенного Министерством регионального развития РФ за 2009 год по трем сотням показателей, Краснодарский край вошел в число шести опорных регионов страны.
Кубань оказалась в числе немногих регионов, находившихся в числе лидеров как до осени 2008 года, так и в посткризисное время. Что сегодня важнее - лучшие «входные данные» в кризис или грамотная инвестиционная политика? Что определяет экономические перспективы конкретного региона сейчас и что будет определять в ближайшем будущем? Ответить на эти вопросы и рассказать о перспективах развития края мы попросили губернатора Кубани Александра Ткачева.
Впервые в «столбовых» регионах
Российская газета | Недавно международные эксперты журнала «Форбс» признали столицу Кубани «бизнес-городом № 1» в России. Причем Краснодар в рейтинге авторитетного в мире издания среди самых комфортных городов для бизнеса стал победителем уже в третий раз подряд. Что является еще и показателем стратегически верного вектора развития, который выбрал регион в последние годы. Об этом также свидетельствуют итоги комплексного социально-экономического анализа положения в регионах, приведенные минрегионом. Александр Николаевич, что же, на ваш взгляд, определяет сегодня «траекторию роста» региона?
Александр Ткачев | Это базовый вопрос, на который нет и не может быть простого ответа. Сегодня мы вступили или вступаем - об этом тоже спорят по-прежнему - в посткризисное экономическое пространство. Какие ориентиры в нем считать главными и по каким маркерам это определять?
Мне думается, чтобы понять, что нас ждет впереди, надо разложить по полочкам - с чего начинали и что регион в социально-экономическом плане представляет собой сегодня. Увидеть динамику движения и «болевые точки».
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Отдых с изюминкой
На Кубани для отпускников придумали необычные развлечения
КУРОРТЫ
Дарья Мишина
СЕГОДНЯ на курортах Краснодарского края - настоящий аншлаг. Тысячи отдыхающих едут на Кубань со всех уголков страны. Почти шесть миллионов туристов уже побывали на Черноморском побережье. И традиционно большая их часть останавливается в Анапе, Сочи и Геленджике.
Курорты как обычно соревнуются друг с другом и стараются удивить своих гостей. Чтобы в следующий раз отдыхающие вернулись именно к ним.
В этом году туристов приглашают посетить настоящий винный SPA-салон, который открылся в Темрюкском районе. Если не оздоровление, то полное расслабление его владельцы гарантируют. Гости же, посидев в бочке с вином, признаются - так они еще нигде не отдыхали. И поражаются, что сидеть в вине, оказывается, также приятно, как и пить его.
Подробнее - на 6-й полосе «РГ»
«Тысячная» позеленеет
Новая российская купюра появится в обороте уже на следующей неделе
Подробности
Мария Жебит
Модифицированная банкнота в ближайшее время станет героиней фильма, который расскажет потребителям о новых степенях защиты. Об этом вчера заявил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. При этом потребители смогут ее увидеть уже с 10 августа.
Для популяризации всех новых признаков этой банкноты также будут выпущены плакаты для торговых точек и кредитных организаций. Ранее Центробанк заявлял, что банкноты выйдут в оборот только конце года. Однако было принято решение начать выпускать их в свет уже сейчас.
Подробнее - на 7-й полосе «РГ»
Рекламная смерть
Проверят все медицинские учреждения, причастные к криминальному аборту
Наблюдатель
Ирина Краснопольская
Совершенно криминальный сюжет: под покровом ночи медики спрятали в Лосиноостровском парке тело умершей от аборта жительницы Киргизии. Труп женщины обнаружили отдыхающие граждане.
Оперативная цепочка раскрутилась быстро и привела в самый центр Москвы, в частную клинику во 2-м Смоленском переулке. Сработала современная техника: камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде соседнего здания, зафиксировали: кто, когда в клинику входил, как грузили в автомобиль предмет, похожий на человеческое тело. Зафиксировали марку этого самого автомобиля, фигурантов этого страшного дела. Подробное расследование, наказание виновных - это все впереди. И до решения суда свой приговор выносить преждевременно. Хотя совершенно очевидно, что сокрытие происшедшей трагедии, - преступление явное. И не может остаться безнаказанным.
Подробнее - на 8-й полосе «РГ»
Щедрость ценой в полтрилиона
40 американских миллиардеров дали уникальное обещание
решение
Виктор Фещенко
40 американских миллиардеров пообещали отдать как минимум половину своего состояния на благотворительность. Организатором этой акции стали глава компании Microsoft Билл Гейтс и известный инвестиционный банкир Уоррен Баффет.
В последнем рейтинге Forbes самых богатейших людей планеты они занимают второе и третье места соответственно, уступая лишь мексиканскому телемагнату Карлосу Слиму. Их суммарное состояние составляет порядка 100 миллиардов долларов. В числе согласившихся оказались мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель Fox Broadcasting Барри Дилер, один из основателей Oracle Ларри Эллисон (недавно признанный самым высокооплачиваемым американским топ-менеджером), руководитель хедж-фонда BP Capital Ти Бун Пикенс, медиамагнат Тед Тернер, Дэвид Рокфеллер, инвестор Рональд Перельман, режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.
Кампания началась в июне под названием «Обещание отдать» (The Giving Pledge). Ее целью было подтолкнуть американских богачей к добровольному расставанию с нажитым имуществом ради благих целей. Они могут это сделать как в течение жизни, так и после смерти. В то же время акция не подразумевает обязательного и скорого перечисления денег: миллиардерам достаточно просто дать обещание. Единственная обязанность участника акции - написать сопроводительное письмо, в котором объяснить мотивы будущего поступка.
Подробнее - на 8-й полосе «РГ»
Блуждающие звезды
Александр Журбин отметит свой юбилей музыкальным фестивалем
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валерий Кичин
У композитора Александра Журбина юбилей. Но отпраздновать его он собирается осенью, когда жизнь войдет в нормальное русло, фестивалем новейших сочинений, который начнется 1 ноября и закончится в начале декабря.
Российская газета | Что мы услышим за этот месяц?
Александр Журбин | Три больших концерта камерно-симфонической музыки. Первый - в Доме композиторов, и в нем прозвучат камерные и хоровые сочинения. Ансамблем Musica Viva Александра Рудина будет дирижировать Феликс Коробов, участвует и хор Бориса Тевлина. Второй концерт пройдет в моей alma mater, в Институте Гнесиных, который я закончил. В программе - Концерт для фортепиано с оркестром и оратория «Земля». И наконец, третий - в Светлановском зале Дома музыки - будет впервые исполнена только что написанная Четвертая симфония City of the Plaque («Город чумы»), с участием хора и солистов. В ее основе - произведение Джона Уилсона, которое мало кто знает: книга вышла в 20-х годах XIX века, еще при жизни Пушкина, который и перевел фрагмент из нее, назвав его «Пир во время чумы». Книгу повторно издали в 30-е годы XIX века, и больше она не издавалась. Я с трудом нашел экземпляр в Нью-Йоркской Public Library.
Подробнее - на 9-й полосе «РГ»
Смена олимпийского караула
Российское спортивное движение будет развиваться по новой стратегии
С места события
Николай Долгополов
Почему вообще возникла необходимость в разработке «Стратегии развития Олимпийского комитета России до 2020 года»? Как бы не объяснять в долгих и изнуряющих дипломатических выражениях, ответ можно дать одним словом - «Ванкувер».
Фиаско, неудача, коллапс в Канаде заставили не только уйти в отставку прежнего президента ОКР Леонида Тягачева, но и, наконец, задуматься о серьезной поддержке нашего большого спорта. А он, бедняга, шаг за шагом уходил все дальше и дальше от некогда победных, казалось, навечно завоеванных высот.
В мае к руководству ОКР пришли новые люди - вице-премьер правительства Александр Жуков стал президентом ОКР, Марат Бариев - исполнительным директором.
А теперь вот 205 делегатов одобрили выработанную стратегию до 2020 года. Ее, изложенную мелким шрифтом на 20 страничках, коротко и очень доходчиво объяснил, донес, преподнес Александр Жуков.
Подробнее - на 12-й полосе «РГ»