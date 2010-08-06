Обзор "Российской газеты" за пятницу, 6 августа

Александр Журбин | Три больших концерта камерно-симфонической музыки. Первый - в Доме композиторов, и в нем прозвучат камерные и хоровые сочинения. Ансамблем Musica Viva Александра Рудина будет дирижировать Феликс Коробов, участвует и хор Бориса Тевлина. Второй концерт пройдет в моей alma mater, в Институте Гнесиных, который я закончил. В программе - Концерт для фортепиано с оркестром и оратория «Земля». И наконец, третий - в Светлановском зале Дома музыки - будет впервые исполнена только что написанная Четвертая симфония City of the Plaque («Город чумы»), с участием хора и солистов. В ее основе - произведение Джона Уилсона, которое мало кто знает: книга вышла в 20-х годах XIX века, еще при жизни Пушкина, который и перевел фрагмент из нее, назвав его «Пир во время чумы». Книгу повторно издали в 30-е годы XIX века, и больше она не издавалась. Я с трудом нашел экземпляр в Нью-Йоркской Public Library.