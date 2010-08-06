Стройотряды вышли на стройки Приморского НПЗ



Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, стройотряд в количестве 26 человек сформирован из числа студентов Находкинского филиала Дальневосточного государственного технического университета. Торжественное открытие трудового сезона состоялось на площадке перед администрацией ООО «РН - Приморский НПЗ».

С напутственными словами к ребятам обратились представители руководства Приморского НПЗ, начальник отдела по делам молодежи администрации города Руслан Козорез и директор находкинского филиала ДВГТУ Константин Грибов. Они сошлись во мнении, что студенческие отряды - это хорошая школа жизни, которой нынешнему поколению молодежи не хватает. Получение дополнительной специальности, даже не связанной с основным образованием, повышает гарантию трудоустройства, формирует установку на собственную успешность.

Часть стройотрядовцев будет трудиться на «Базе жизнедеятельности НПЗ», а часть на ремонте школы в селе Владимиро - Александровское, где будет открыт «Роснефть-класс». Студенты задействованы в бригадах, занимающихся ремонтными, отделочными, дорожными работами, а также на расчистке и благоустройстве территорий. Работать стройотрядовцам придется на равных с другими, а оплата будет сдельная.

Трудовое лето для студентов закончится в начале осени. Прямо со стройплощадки они снова вернутся в аудитории. Добавим, что первый студенческий стройотряд Приморского НПЗ был организован в 2009 году. Молодые люди трудились на строительстве жилого дома по ул. Рыбацкой, который возводился для будущих работников НПЗ.