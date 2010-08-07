В Приморье не будет резиденции президента?

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Управление делами президента РФ отказалось от планов по строительству государственной резиденции на полуострове Гамова в Приморском крае. Об этом со ссылкой на управляющего делами главы государства РФ Владимира Кожина сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что такой проект рассматривался. Более того, 6 августа Московский арбитражный суд рассмотрел заявление ООО "Оленеводческое охотхозяйство "Гамова" о признании недействительными приказов управделами об изъятии земель под строительство госрезиденции. Суд отказал заявителю в удовлетворении иска, признав тем самым соответствие действий управделами существующему законодательству, отметил Кожин.

"Одновременно, всесторонне проанализировав последствия осуществления проекта, заявления различный общественных организаций, многочисленные публикации в СМИ, управделами президента сочло необходимым обратиться для экспертного заключения в дальневосточное отделение российской академии наук", - сказал Кожин.

Он сообщил, что, "принимая во внимание рекомендации ученых, решено не строить ни сейчас, ни в последующее время государственных комплексов на территории полуострова Гамова".