Пенсионные накопления большинства камчатцев увеличились

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений граждан в первом полугодии 2010 года. Так, ВЭБ обеспечил доходность инвестирования средств пенсионных накоплений граждан по расширенному инвестиционному портфелю на уровне 9,79% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 11,74% годовых.

Напомним, что лишь 1732 камчатца в минувшем году доверили свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам или частным управляющим компаниям. Средства остальных находятся под управлением Внешэкономбанка.

Третий раз за четыре года пенсионным накоплениям, находящимся под управлением ВЭБа, обеспечена доходность выше уровня инфляции (инфляция в 1-м полугодии 2010 года составила 4,4%).

Доходы ВЭБа от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом полугодии увеличились более чем в пять раз - с 5 220 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года до 29 188 миллиардов рублей. Доход от инвестирования пенсионных накоплений граждан в рамках портфеля государственных ценных бумаг составил 62 727 миллионов рублей.

Под управлением ВЭБа по итогам первого полугодия 2010 года находилось 725 183 миллиардов рублей средств пенсионных накоплений или свыше 92% всех средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию.

Напомним, пенсионные накопления или накопительная часть пенсии сегодня формируется у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Есть она и у участников программы государственного софинансирования пенсии вне зависимости от их возраста.

Внешэкономбанк с 1 ноября 2009 года получил право формировать два инвестиционных портфеля в зависимости от инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так называемых «молчунов») и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный).

Ежегодно один раз в год до 31 декабря каждому гражданину предлагается альтернатива для размещения своих средств пенсионных накоплений: государственная управляющая компания (Внешэкономбанк), частная управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию.