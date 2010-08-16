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Posted 16 августа 2010, 02:47

Published 16 августа 2010, 02:47

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Комсомольчане посетили цех сборки самолётов "Сухой Суперджет 100"

16 августа 2010, 02:47
Экскурсию для горожан организовали в ОАО "Гражданские самолёты Сухого"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Более тысячи экскурсантов побывали в канун Дня Воздушного Флота России в комсомольском филиале ЗАО "Гражданские самолёты Сухого". Предприятие проводило для горожан, работников ОАО «КнААПО» и их семей день открытых дверей.
Комсомольчане посетили цех окончательной сборки самолётов "Сухой Суперджет 100". Здесь было представлено 6 авиалайнеров, находящихся в процессе сборки. Гости с большим интересом совершили экскурсию по залу, фотографировались, обменивались впечатлениями.
Подобное мероприятие проводится предприятием второй раз. Его цель - популяризация и повышение престижа среди комсомольчан профессии авиастроителя. По словам организаторов дня открытых дверей, такие экскурсии на завод станут традиционными, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на komcity.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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