Комсомольчане посетили цех сборки самолётов "Сухой Суперджет 100"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Более тысячи экскурсантов побывали в канун Дня Воздушного Флота России в комсомольском филиале ЗАО "Гражданские самолёты Сухого". Предприятие проводило для горожан, работников ОАО «КнААПО» и их семей день открытых дверей.

Комсомольчане посетили цех окончательной сборки самолётов "Сухой Суперджет 100". Здесь было представлено 6 авиалайнеров, находящихся в процессе сборки. Гости с большим интересом совершили экскурсию по залу, фотографировались, обменивались впечатлениями.

Подобное мероприятие проводится предприятием второй раз. Его цель - популяризация и повышение престижа среди комсомольчан профессии авиастроителя. По словам организаторов дня открытых дверей, такие экскурсии на завод станут традиционными, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на komcity.ru.