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Posted 17 августа 2010, 00:01

Published 17 августа 2010, 00:01

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Задолженность оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края будет реструктуризирована

17 августа 2010, 00:01
Решение об этом принял губернатор Вячеслав Шпорт

ХАБАРОВСК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Задолженность организаций оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края будет реструктуризирована. Решение об этом принял губернатор Вячеслав Шпорт.
Речь идёт о задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включённых в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, исчисленной по данным учета налоговых органов по состоянию на 1 января 2009 г., но не более размера задолженности по состоянию на первое число месяца подачи заявления о проведении реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед краевым бюджетом.
Реструктуризация будет проведена одновременно с реструктуризацией задолженности перед федеральным бюджетом в соответствии с порядком и на условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации.
При этом организациям предоставляется право досрочного погашения реструктурированной задолженности.
Органам местного самоуправления края рекомендовано проводить реструктуризацию задолженности организаций перед местными бюджетами одновременно с проведением реструктуризации задолженности перед федеральным и краевым бюджетом, сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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