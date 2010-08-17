Задолженность оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края будет реструктуризирована

ХАБАРОВСК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Задолженность организаций оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края будет реструктуризирована. Решение об этом принял губернатор Вячеслав Шпорт.

Речь идёт о задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включённых в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, исчисленной по данным учета налоговых органов по состоянию на 1 января 2009 г., но не более размера задолженности по состоянию на первое число месяца подачи заявления о проведении реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед краевым бюджетом.

Реструктуризация будет проведена одновременно с реструктуризацией задолженности перед федеральным бюджетом в соответствии с порядком и на условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации.

При этом организациям предоставляется право досрочного погашения реструктурированной задолженности.

Органам местного самоуправления края рекомендовано проводить реструктуризацию задолженности организаций перед местными бюджетами одновременно с проведением реструктуризации задолженности перед федеральным и краевым бюджетом, сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края.