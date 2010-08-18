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Posted 17 августа 2010, 21:16

Published 17 августа 2010, 21:16

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Под Владивостоком спасли утопающего

17 августа 2010, 21:16
Сюжет
Происшествие
Человека унесло в открытое море

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В открытое море унесло мужчину в районе бухты Щитовой под Владивостоком. Купающегося в Уссурийском заливе человека подхватила мощная отливная волна и утащила далеко от берега. Самостоятельно выплыть он не мог.
К его счастью, ЧП заметили дежурившие на пляже спасатели. Они на катере нашли бедолагу и подняли его на борт. Он, хоть и был в сознании, но силы уже полностью потерял. Еще минута и мог бы утонуть.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» информированные источники, пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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