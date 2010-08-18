Под Владивостоком спасли утопающего

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В открытое море унесло мужчину в районе бухты Щитовой под Владивостоком. Купающегося в Уссурийском заливе человека подхватила мощная отливная волна и утащила далеко от берега. Самостоятельно выплыть он не мог.

К его счастью, ЧП заметили дежурившие на пляже спасатели. Они на катере нашли бедолагу и подняли его на борт. Он, хоть и был в сознании, но силы уже полностью потерял. Еще минута и мог бы утонуть.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» информированные источники, пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.