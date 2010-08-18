Россияне и китайцы чтят память погибших в 1945 году воинов

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян почтили память советских и китайских воинов, погибших в годы войны на территории Китая, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приамурья.

Три представительные делегации Амурской области отправились по местам захоронений воинов Краснознаменной Армии, погибших в августе 1945 года и захороненных в округе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР. Первую делегацию, в которую вошли представители исполнительной и законодательной власти области, ветеранских и других общественных организаций, возглавила зампред областного Правительства Виктория Анисимова. Во вторую группу вошли представители города Благовещенск, в третью - Михайловского района. Члены делегаций посетили братские могилы и мемориальные кладбища в поселке Сиганцзы, городах Суньу и Сюньке.

Представители области отправились в город Суньу к памятнику погибшим в августе 1945 года советским солдатам, чтобы почтить память павших в боях за освобождение китайского народа от агрессии милитаристской Японии.

Перед возложением венков и цветов с обращением к собравшимся выступила Виктория Анисимова: «Приятно видеть и осознавать, что здесь, на китайской земле наши китайские друзья чтят память советских воинов-освободителей, возводят им памятники, заботятся о братских могилах солдат, погибших в боях с агрессором, выражают искреннюю признательность за оказанную когда-то помощь и поддержку. Не забывать уроки истории, хранить в душах и сердцах благодарность тем, кто боролся за мир и свободу, благодаря кому над нами сегодня мирное небо - нужное, благородное дело, дело чести. Вечная память героям, вечная слава!».

Следующим пунктом программы стала японская крепость Шеншан, расположенная на территории уезда Суньу (в 40 километрах от города). Позиция крепости охватывает по площади более 100 квадратных километров; включает в себя основной штаб японского батальона (кабинеты для офицеров, архивы, караульные помещения, столовую), склады боеприпасов, восточную и западную зоны офицерского общежития, железобетонные казармы для солдат (в том числе подземные, спрятанные внутри склонов и гор), бактериологическую лабораторию, гаражи, водонапорную башню, объекты энергоснабжения, котельные и даже клуб (с конференц-залом, комнатами отдыха и ванными). Военных запасов хватило бы на снабжение двухтысячной армии как минимум в течение года.

Также на территории крепости расположено около сотни военных укреплений: противотанковые траншеи, окопы для солдат, пехотные дзоты. Сегодня многие из них хорошо сохранились, а сам укрепрайон является популярным местом посещения туристов.

В конце дня все три делегации объединились в городе Хэйхэ, где прошло основное мероприятие. В парке имени генерала Ван Су на набережной реки Амур находится братская могила, в которой захоронено 78 военнослужащих Краснознаменной Армии. На месте захоронения состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к могиле советских воинов.

Зампредседателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Белогорск, участник Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке Петр Александрович Кононенко делится полученными от поездки впечатлениями: «Я помню, что в 1945 году на месте сегодняшних красочных китайских городов стояли небольшие деревни. Сплошные печные трубы. Но больше этих разительных перемен меня поразило гостеприимство китайцев, их отношение к погибшим советским воинам, которые защищали их землю, освободили Китай. Они благодарны нам, ветеранам, за это. А мы благодарны им, за память, а также за сегодняшний прием. Мы многое посмотрели, побывали в укрепрайоне. Японские агрессоры тщательно готовились к наступлению на Советский Союз, об этом говорят сохранившиеся, грандиозные по своей задумке и воплощению, военные сооружения. Но Красная Армия их разгромила. После этого стали говорить: «Русский с китайцем - братья на век». Я думаю, что наша дружба будет продолжаться и впредь».