На месте бывшего Шадринского собора в Благовещенске работают археологи

БЛАГОВЕЩЕНСК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На месте бывшего Шадринского собора в Благовещенске сегодня работают археологи. Они должны провести свою экспертизу, прежде чем начнется восстановление взорванного в советское время одного из красивейших храмов Дальнего Востока, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» .

Будущие историки, студенты Благовещенского педуниверситета, проходят археологическую практику не в поле, как обычно, а в центре города. Вручную пробивают несколько слоев асфальта и крепкого, как камень, грунта, чтобы определить, где находится фундамент взорванного Шадринского собора. Им также предстоит найти и старинные захоронения.

«Церкви русские строились так, чтобы алтарь стоял на восток, и все кладбища были к востоку от алтаря», - рассказывает студент БГПУ Александр Мережко.

Это был величественный собор - в стиле русской архитектуры 18 века, с самым большим в городе колоколом. Построил храм купец и меценат Семен Шадрин. Прототипом послужила церковь в Санкт-Петербурге, существующая и поныне. А точной копией - Софийский храм в Харбине. На месте взорванного собора несколько десятков лет простоял кинотеатр «Амур». Задача археологов усложняется: судя по всему, фундамент Шадринского Собора был разобран, и его камень пошел на строительство кинотеатра. «Думаю, что-то должно остаться, не могли выбрать на 3-4 метра на узкой полосе грунта», - уверен директор областного Центра по сохранению историко-культурного наследия Николай Зайцев. Архивные сведения подтверждают, что где-то здесь был похоронен и Семен Шадрин с супругой.

Когда полвека назад прокладывали коммуникации к кинотеатру, обнаружили два лакированных гроба. Испугавшись, рабочие завалили их землей. Сегодня предстоит найти эти захоронения.

Впрочем, находящийся в Благовещенске в командировке ученый-археолог из Новосибирска смотрит гораздо дальше.

«У меня есть надежда, что эта площадка на стрелке Амура и Зеи в свое время была заселена более древним населением, и какие-то находки могут попасться чуть глубже», - говорит доктор исторических наук, сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Нестеров.

Докапываться до истины молодые археологи будут до конца осени.