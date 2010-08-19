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Posted 18 августа 2010, 21:25

Published 18 августа 2010, 21:25

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Приморские "Кневичи" будут строить по измененному проекту

18 августа 2010, 21:25
Во Владивостоке состоялось совещание по вопросам согласования проектной документации на строительство пункта пропуска нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту "Кневичи"

ВЛАДИВОСТОК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В проект строительства воздушного пункта пропуска «Кневичи» внесут изменения в соответствии с предложениями государственных контрольных органов.

Во Владивостоке состоялось совещание по вопросам согласования проектной документации на строительство пункта пропуска нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту «Кневичи».

Участники совещания изучили соответствие проекта строительства требованиям государственных контрольных органов, предъявляемых к функциональному назначению и объемам помещений, необходимых для их размещения, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Росграницы.

По итогам обсуждения были приняты к учету и дальнейшей доработке проекта замечания и предложения по потребностям государственных контрольных органов в оперативных, служебных и бытовых помещениях, определенных ведомственными приказами.

В совещании приняли участие представители владивостокского филиала ФГУ Росгранстрой и Регионального отдела Дальневосточного территориального управления Росграницы в г.Владивостоке, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Дальневосточного таможенного управления ФТС России и др.

Напомним, обустройство и оснащение воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи) проводится в рамках подготовки и проведения саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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