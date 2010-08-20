Анонсы и даты на 20 августа от РИА "Восток-Медиа"

НАХОДКА. 20 августа в Находке начнется череда мероприятий, посвященных Дню Российского флага. В 10.00 откроется выставка и пройдет беседа о символах России в библиотечном комплексе «Зеленый мир» на ул. Фрунзе. В 11.00 в Ливадийском Доме культуры начнется познавательная программа для детей, посвященная Дню Российского флага. В 12.00 эрудитов ждут сразу две викторины на тему государственного стяга: в ДК Врангель и в библиотеке № 15 по ул. Нахимовской. В библиотечном комплексе «Ливадия» в 14.00 стартует Час Отечества «Знамя единства». А в 15.00 в «Очаге» на Черняховского - беседа «Эволюция Российского флага». В 16.00 пообщаются с читателями на тему «Гордо реет флаг России» в библиотечном комплексе «СемьЯ» на Арсеньева.