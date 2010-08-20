Анонсы и даты на 20 августа от РИА "Восток-Медиа"

Posted 19 августа 2010, 20:14
Published 19 августа 2010, 20:14
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
ВЛАДИВОСТОК. 20 - 25 августа состоятся многосторонние совместные учения на море «Тихоокеанское сотрудничество для безопасности». Активная фаза маневров придется на 24-25 августа, когда в заливе Петра Великого будут отрабатываться вопросы взаимодействия по поиску и обнаружению судна, подавшего судовой сигнал тревожного оповещения, пресечению противоправной деятельности на море, а также спасению судна и экипажа, терпящего бедствие. 24 августа в учениях будут задействованы корабли и авиация береговых охран России, Китая и Южной Кореи, а 25 августа - России, Японии и США.
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа в 16.00 в Артеме (ул. Кирова, 36 а, в выставочном центре «Галерея») состоится презентация и открытие экспозиции по энергоэффективности и зеленой энергетике. Выставка, которая будет действовать несколько месяцев, подготовлена совместно Центром экологической политики и культуры и Дальневосточным фондом экологического здоровья. На открытии будет проведена часовая презентация, на которой специалисты фонда расскажут о том, как можно снизить расходы на электроэнергию и отопление и как правильно использовать нетрадиционные источники энергии.
ВЛАДИВОСТОК. 20 - 22 августа в бухте Баклан поселка Славянка Хасанского района состоится фестиваль авторской песни «Славянский берег». Время проведения фестиваля совмещено с проведением в бухте Баклан юбилейного 20-го чемпионата Приморского края по пляжному волейболу, в котором примут участие более 100 команд со всего Дальнего Востока.
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа журнал «Теленеделя» приглашает всех на городское мероприятие «Назад детство», которое пройдет в ночь с 20 на 21 августа в парке «Фантазия» (пр-т 100 лет Владивостоку, 105а) в необычное время - с 21.00 до 02.00. Мероприятие пройдет под девизом «Твой шанс снова стать ребенком», каждый участник праздника сможет окунуться в атмосферу детства. Такое культурно-развлекательное событие пройдет в России в первый раз.
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа в столице Приморья пройдет флешмоб «Бесплатные объятия». Суть акции проста: группа молодых людей с табличками «Free hugs» или «Обниму просто так» пройдется от кинотеатра «Океан» по Набережной и Арбату. Цель - поднять настроение прохожим.
Сбор желающих поучаствовать - в 19.00 около кинотеатра «Океан». При себе нужно иметь плакат с тематической надписью.
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа в 11.45 в аэропорту Владивостока пройдет пресс-конференция сборной команды России среди женщин по дзюдо.
С 20 августа по 7 сентября во Владивостоке пройдет учебно-тренировочный сбор перед Чемпионатом Мира женской сборной команды России по дзюдо.
В составе сборной команды приедут тренеры, спортсмены и специалисты комплексной научной группы. Всего 45 человек.
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа, в 12 часов в кинотеатре «Океан» состоится праздничное мероприятие, посвящённое началу нового учебного года. Глава города Игорь Пушкарёв вручит первоклашкам из малообеспеченных семей ранцы с набором школьных принадлежностей.
Напомним, что акция «Ранец первоклассника» проводится в рамках реализации программы главы Владивостока Игоря Пушкарёва «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2010 год». В этом году 300 детей из малообеспеченных семей получат в подарок от администрации Владивостока портфель с полным комплектом канцелярских товаров - прописи, пенал с ручками и карандашами, азбука, счётные палочки, цветной картон и бумага, фломастеры, краски и альбом для рисования.
НАХОДКА. 20 августа в Находке начнется череда мероприятий, посвященных Дню Российского флага. В 10.00 откроется выставка и пройдет беседа о символах России в библиотечном комплексе «Зеленый мир» на ул. Фрунзе. В 11.00 в Ливадийском Доме культуры начнется познавательная программа для детей, посвященная Дню Российского флага. В 12.00 эрудитов ждут сразу две викторины на тему государственного стяга: в ДК Врангель и в библиотеке № 15 по ул. Нахимовской. В библиотечном комплексе «Ливадия» в 14.00 стартует Час Отечества «Знамя единства». А в 15.00 в «Очаге» на Черняховского - беседа «Эволюция Российского флага». В 16.00 пообщаются с читателями на тему «Гордо реет флаг России» в библиотечном комплексе «СемьЯ» на Арсеньева.
В Центральной городской библиотеке (ул. Сенявина, 13) в тот же день с 11.00 до 18.00 будет проходить виртуальная выставка «Российский флаг». А в библиотеке № 4 на Горького 20 августа станет Днем информации «Над страною флаг России».
В тот же день муниципальный Дом молодежи приглашает всех на праздничное гуляние «Наша гордость - Российский флаг». Праздник будет проходить на площадке МДМ, начнется он в 17.00.
НАХОДКА. 20 -22 августа в бухте Триозерье пройдет открытое личное первенство Находкинского городского округа по спортивному ориентированию «Кубок Триозерья». Открытие соревнований - 20 августа в 15.30. 21 августа начнутся в 11.00, а 22 августа - в 11.30.
ХАБАРОВСК. 20 августа традиционная для Хабаровска выставка цветов и садово-огородной продукции откроется в городском парке культуры и отдыха. Организаторы дали выставке название «Городские цветы».
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 20 августа 1861 года вице-губернатор Приморской области Казакевич направил в адрес тогдашнего епископа письмо с уведомлением о строительстве во Владивостоке церкви: «Воинские команды, расположенные в посту Владивосток, движимые желанием иметь у себя храм Божий, приступили к постройке деревянной церкви во имя «Успения Божьей Матери». Командир клипера «разбойник» пожертвовал на постройку храма деньги 409 руб. 71 коп. и 409 дол. 50 цент».
20 августа 1741 года первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом открыта Аляска.
20 августа 1885 года городская дума Владивостока выделила 300 рублей на устройство первой в городе библиотеки, или как ее тогда называли «бесплатной общественной читальни».
20 августа 1991 года - разгар путча ГКЧП. Во Владивостоке он прошел без особых эксцессов, если не считать поход демократической тусовки к зданию штаба флота. Командующий ТОФ Хватов был тогда единственным из высшего эшелона, кто открыто поддержал ГКЧП, за что впоследствии и поплатился.