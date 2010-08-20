На Колыме разыскано и арестовано имущество на сумму более 7 миллионов рублей

Информацию об имуществе, выставляемом на торги (недвижимость, драгоценные металлы, заложенное имущество и имущество, стоимость которого превышает 500 тыс. рублей), а также реализуемом на комиссионных началах (бытовая техника, мебель, автотранспорт и др.), можно получить у специалистов ТУ Росимущества по Магаданской области, а также на сайте ФССП России в разделе УФССП по Магаданской области.