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Posted 19 августа 2010, 21:21

Published 19 августа 2010, 21:21

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

На Колыме разыскано и арестовано имущество на сумму более 7 миллионов рублей

19 августа 2010, 21:21
Сюжет
Происшествие
В стадии подготовки к передаче на оценку и реализацию находится имущество общей стоимостью около 29 млн. рублей

МАГАДАН. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За 6 месяцев 2010 года в районных отделах Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области на исполнении находилось 299 розыскных дел, 210 из которых прекращены в связи с розыском должников и их имущества.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства, судебными приставами-исполнителями, на которых возложены обязанности по розыску должников и их имущества, составлены акты ареста имущества должников почти на 7,3 млн. рублей, из которых около 4 млн. рублей - арест автотранспортных средств, на 2 млн. 150 тыс. рублей - тяжелой техники, иного имущества - на 196 тыс. рублей. Разыскано и изъято денежных средств на общую сумму 987 тыс. рублей.

На реализацию передано арестованное имущество на общую сумму около 30 млн. рублей, из указанной суммы более 17 млн. рублей - стоимость арестованного заложенного имущества.

За первое полугодие реализовано имущества на сумму 6,5 млн. рублей, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, показатель фактической реализации Управлением достигнут, и составляет 55,2%.

В стадии подготовки к передаче на оценку и реализацию находится имущество общей стоимостью около 29 млн. рублей - осуществляется сбор необходимых документов для его оценки и последующей реализации.

Судебными приставами-исполнителями Управления произведено 660 арестов имущества должников на сумму более 67 млн. рублей, с учетом арестов конфискованного имущества. В текущем году хранение арестованного имущества должников осуществляется в рамках гражданско-правового договора, заключенного Управлением с ООО «Автотэк».

Информацию об имуществе, выставляемом на торги (недвижимость, драгоценные металлы, заложенное имущество и имущество, стоимость которого превышает 500 тыс. рублей), а также реализуемом на комиссионных началах (бытовая техника, мебель, автотранспорт и др.), можно получить у специалистов ТУ Росимущества по Магаданской области, а также на сайте ФССП России в разделе УФССП по Магаданской области.

#Денис Объедкин#Новости#Якутия#Происшествие
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