Выставка американского художника Джорджа Уммена открылась в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Выставка американского художника Джорджа Уммена открылась в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске. Оригинальный творец с индийскими корнями впервые демонстрирует свои работы в России.

О произведениях мастера, который не боится экспериментов, трудно просто говорить, их надо видеть. Его картины демонстрируются во многих странах, пополняют частные коллекции, хранятся в Гарвардском университете. Выставка организована при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке и министерства культуры Хабаровского края.