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Posted 21 августа 2010, 02:11

Published 21 августа 2010, 02:11

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Выставка американского художника Джорджа Уммена открылась в Хабаровске

21 августа 2010, 02:11
Она организована при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке

ХАБАРОВСК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Выставка американского художника Джорджа Уммена открылась в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске. Оригинальный творец с индийскими корнями впервые демонстрирует свои работы в России.
О произведениях мастера, который не боится экспериментов, трудно просто говорить, их надо видеть. Его картины демонстрируются во многих странах, пополняют частные коллекции, хранятся в Гарвардском университете. Выставка организована при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке и министерства культуры Хабаровского края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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