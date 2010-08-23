К жителям Приморья вновь отправятся кинопередвижки



Первые кинопередвижки отправятся в города и районы края 5 сентября. Продлятся кинотуры до 22 сентября.

Напомним, проведение кинотуров - инициатива губернатора края Сергея Дарькина. Губернатор считает, что приобщиться к празднику кино должны не только владивостокцы, но и приморцы, живущие в глубинке. В рамках Международного Кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» ежегодно проходит более ста творческих встреч с известными российскими актерами. Маршруты кинотуров охватывают все районы Приморья, давая возможность всем жителям края пообщаться с любимыми актерами и увидеть хорошие картины.

Валентина Талызина проведет встречи в Черниговском, Кировском районах. Еще четыре встречи артистки пройдут в Спасском районе.

Евгения Симонова и Мария Эшпай поедут в Находку, ЗАТО Фокино и Большой Камень, Артём и Шкотовский район.

Владимир Стеклов порадует зрителей Владивостока, Лесозаводска, Дальнереченска, Дальнереченского, Красноармейского и Пожарского районов.

Игорь Ливанов выступит в Находке, Партизанске, в Партизанском и Лазовском районах.

Народная артистка Молдавии и заслуженная артистка России Светлана Тома выступит в Анучинском районе, где 15 сентября будут праздновать День района. Также артистка побывает в Арсеньеве и Уссурийске, даст выступления в Яковлевском районе и в селе Чугуевка.

Кинопередвижка в сопровождении Сергея Степанченко и Максима Кривошеева посетит Уссурийск, Ханкайский, Пограничный, Октябрьский и Хорольский районы.

Агриппина Стеклова и Владимир Большов проведут 6 встреч в городах Спасск-Дальний и Уссурийск, в Михайловском и Надеждинском районах.

Владивосток увидит известных российских актеров не только во время церемоний открытия и закрытия кинофестиваля. Наталья Егорова проведет творческую встречу со зрителями 16 сентября и представит фильм «Приказ: огонь не открывать». Известная актриса выступит в домах культуры Кавалеровского, Тернейского, Ольгинского районов и города Дальнегорск.

12 сентября во Владивостоке в кинотеатре «Океан» пройдет творческая встреча с народным артистом России Валерием Бариновым, который представит фильм «На ощупь». А ещё актёр побывает в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах, городе Дальнегорске.