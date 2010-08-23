Камчатцев приглашают посетить Нижне-Камчатский острог

Posted 23 августа 2010, 04:24
Published 23 августа 2010, 04:24
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатка интересна не только своей живописной природой, но и богатым историческим и культурным наследием. Одним из уникальных уголков края является Нижне-Камчатский острог, сообщает сайт Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ.
Заложенный в 1704-1706 годах русскими казаками на берегу реки Камчатка, этот острог оставался на протяжении долгих лет центром жизни Камчатки. Вот что об этом писали ещё в XIX веке: «Между прочим небольшими селениями в Камчатке есть так называемые городки, известные вообще под именем острогов, которые обыкновенно снабжены бывают небольшим гарнизоном, несколькими пушками с нужным зарядом, картечными патронами и прочим принадлежащим к тому запасом. Между сими городками Нижний Камчатский острог, известный более под именем Нижне-Камчатска, занимает первое место... » («Санкт-Петербургский журнал», № 12 за 1806 год).
Среди прочих острогов, он заметно отличался удобным расположением, обилием рыбы в реках, морских, пушных зверей, ягоды, благоприятным климатом, сухой погодой... Жители этого поселения почти не знали голода. Кстати, именно отсюда в 1728 году отправилась Первая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга.
Сейчас население Нижне-Камчатска крайне малочисленно. В посёлке находится Церковь Успения Божьей Матери и святителя Николая Угодника. Построенная ещё в 1705 году казаками, осваивавшими Камчатку, она многое повидала на своём веку: и сильные землетрясения и несколько крупных пожаров, в которых полыхал весь посёлок, чудом не уничтожили памятник русского зодчества. Со временем, некоторые брёвна заменили новыми, но в большинстве своём вся конструкция церкви стоит со времён её основания уже более 300 лет.
Паломническая служба Камчатской епархии приглашает всех желающих с 27 по 30 августа совершить совместную поездку в Нижнее-Камчатский острог с тем, чтобы помолиться и принять участие в престольном празднике самой старой не только на Камчатском полуострове, но и во всем Тихоокеанском регионе церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Запись проводится по телефонам: 44-77-80, 8-961-965-9880.
Фото сайта www.pravkamchatka.ru