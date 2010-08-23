Камчатцев приглашают посетить Нижне-Камчатский острог

Заложенный в 1704-1706 годах русскими казаками на берегу реки Камчатка, этот острог оставался на протяжении долгих лет центром жизни Камчатки. Вот что об этом писали ещё в XIX веке: «Между прочим небольшими селениями в Камчатке есть так называемые городки, известные вообще под именем острогов, которые обыкновенно снабжены бывают небольшим гарнизоном, несколькими пушками с нужным зарядом, картечными патронами и прочим принадлежащим к тому запасом. Между сими городками Нижний Камчатский острог, известный более под именем Нижне-Камчатска, занимает первое место... » («Санкт-Петербургский журнал», № 12 за 1806 год).

Среди прочих острогов, он заметно отличался удобным расположением, обилием рыбы в реках, морских, пушных зверей, ягоды, благоприятным климатом, сухой погодой... Жители этого поселения почти не знали голода. Кстати, именно отсюда в 1728 году отправилась Первая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга.

Сейчас население Нижне-Камчатска крайне малочисленно. В посёлке находится Церковь Успения Божьей Матери и святителя Николая Угодника. Построенная ещё в 1705 году казаками, осваивавшими Камчатку, она многое повидала на своём веку: и сильные землетрясения и несколько крупных пожаров, в которых полыхал весь посёлок, чудом не уничтожили памятник русского зодчества. Со временем, некоторые брёвна заменили новыми, но в большинстве своём вся конструкция церкви стоит со времён её основания уже более 300 лет.

Паломническая служба Камчатской епархии приглашает всех желающих с 27 по 30 августа совершить совместную поездку в Нижнее-Камчатский острог с тем, чтобы помолиться и принять участие в престольном празднике самой старой не только на Камчатском полуострове, но и во всем Тихоокеанском регионе церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Запись проводится по телефонам: 44-77-80, 8-961-965-9880.

Фото сайта www.pravkamchatka.ru