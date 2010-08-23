На улицах Владивостока забили несанкционированные фонтаны

Как сообщает телепрограмма «Ночной дозор» телекомпании «Лица», горячая вода так бурно вырвалась из-под земли наружу, что пробила в асфальте отверстие размером около полутора квадратных метров. Лишь по счастливой случайности в этот момент поблизости не было людей. Но всё же несколько иномарок на стоянке подверглись незапланированной мойке. После чего тонны извергающейся воды ринулись вниз по проезжей части. Работники ремонтно-технической бригады, которым мы позвонили, объяснили, что ничего удивительного в этом фонтане нет. Дело в том, что сейчас городские службы традиционно в это время года проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Вода, пущенная по трубам, часто находит слабое место в теплоцентрали и, пробив металл, вырывается наружу. Правда, нередко локальные прорывы достигают подобных размеров.