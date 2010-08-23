На улицах Владивостока забили несанкционированные фонтаны

Posted 23 августа 2010, 03:24
Published 23 августа 2010, 03:24
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Гидравлическая проверка тепловых сетей - и на территории Владивостока появляются гейзеры.
Несколько часов на автостоянке по улице Постышева из-под земли безудержно фонтанировала вода. Оказалось, это внезапное извержение - не более чем красноречивый знак того, что Владивосток активно готовится к грядущим холодам.
Как сообщает телепрограмма «Ночной дозор» телекомпании «Лица», горячая вода так бурно вырвалась из-под земли наружу, что пробила в асфальте отверстие размером около полутора квадратных метров. Лишь по счастливой случайности в этот момент поблизости не было людей. Но всё же несколько иномарок на стоянке подверглись незапланированной мойке. После чего тонны извергающейся воды ринулись вниз по проезжей части. Работники ремонтно-технической бригады, которым мы позвонили, объяснили, что ничего удивительного в этом фонтане нет. Дело в том, что сейчас городские службы традиционно в это время года проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Вода, пущенная по трубам, часто находит слабое место в теплоцентрали и, пробив металл, вырывается наружу. Правда, нередко локальные прорывы достигают подобных размеров.