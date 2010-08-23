Прокуратура Курил озадачилась антитеррористической защищенностью



«Прокуратурой Курильского района совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Сахалинской области, ОВД по МО «Курильский городской округ», отдела ГО и ЧС администрации МО «Курильский городской округ» проведена проверка безопасности и антитеррористической защищенности объектов энергоснабжения Курильского городского округа - дизельной электростанции с. Китовое, дизельной электростанции с. Рейдово и ГеоТЭС «Океанская» находящихся во владении и использовании МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» и относящихся в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к опасным производственным объектам», - сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Сахалинской области Татьяна Кутузова.

По результатам проверки установлено, что в нарушение норм Федерального закона и Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, ограждение территорий вышеуказанных опасных производственных объектов частично отсутствует, что способствует беспрепятственному доступу посторонних лиц к данным сооружениям. Планы взаимодействия охраны объектов с органами ГО и ЧС, ФСБ, ОВД на станции отсутствуют, работники объектов к действиям при возникновении ЧС не подготовлены. Антитеррористическая защищенность объектов, как в обычных условиях, так и при возникновении ЧС не предусмотрена, мероприятия по совершенствованию надежности технических средств охраны не проводятся.

Ненадлежащая организация охраны объектов энергоснабжения Курильского района может повлечь свободный доступ посторонних лиц на территорию объектов, создать угрозу преступных посягательств на объекты, в том числе и террористических актов, что в свою очередь ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, проживающих на территории «Курильского городского округа», и что может в местности с суровыми климатическими условиями лишить граждан района возможности нормальной жизни и деятельности при отсутствии электроснабжения.

20 августа в связи с выявленными нарушениями прокуратурой Курильского района в районный суд направлено 3 исковых заявления с требованиями обязать МУП «Жилкомсервис» незамедлительно принять меры по антитеррористической защищенности опасных промышленных объектов: дизельной электростанции с. Китовое, дизельной электростанции с. Рейдово и ГеоТЭС «Океанская».

Одновременно в адрес руководства предприятия внесено представление с требованием принять меры по антитеррористической защищенности объектов энергоснабжения района с постановкой вопроса о дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.