В Приамурье проходит акция "Внимание, дети!"

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На улицах населенных пунктов Приамурья увеличилось число дежурных экипажей ГИБДД. Всё внимание - детям. Одноименная акция традиционно стартует в преддверии нового учебного года.

В первый же день акции «Внимание, дети!» только в Благовещенске патрули выявили три десятка нарушений правил перевозки малышей, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа». Особые кресла и специальные ремни безопасности есть только у единиц. На первый раз - штраф 500 рублей. В третий платить придется уже тысячу.

Для жесткого контроля у инспекторов есть основания. Количество ДТП с участием детей растет. В прошлом году на дорогах области погибли пять малышей, пострадали 130. С начала 2010-го пострадавших уже почти 100, четверых не вернуть.

Последняя такая трагедия произошла в начале августа в Сковородино. Бабушка ехала на переднем сиденье с двухлетним внуком на руках. При аварии не смогла удержать.

Чтобы предупредить новые происшествия, ГИБДД мобилизовала силы для проведения пропаганды.

«Сегодня у нас работают привлеченные силы: как руководство батальона, так и управление ГИБДД», - говорит командир роты отдельного батальона ДПС управления ГИБДД по Амурской области Сергей Иванощук.

Начиная с первого сентября инспекторы придут в школы. На лекции наряду с автомобилистами пригласят учителей, школьников и их родителей.