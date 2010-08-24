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Posted 23 августа 2010, 21:12

Published 23 августа 2010, 21:12

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Газ пришёл на Камчатку всерьёз и надолго

23 августа 2010, 21:12
Глава "Газпрома" информировал Президента о газификации Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Глава «Газпрома» Алексей Миллер информировал Президента России Дмитрмя Медведева о проекте газификации Камчатского края. По словам Алексея Миллера, магистральный газопровод Соболево - Петропавловск-Камчатский будет введён в эксплуатацию в сентябре, а к 2014 году на Камчатке будет газифицировано большинство объектов социального назначения.
В соответствии с поручениями, которые были даны Правительством, Президентом, «Газпром» высокими темпами газифицирует Камчатку, сообщил Миллер. Работы были начаты в 2007 году, сейчас заканчивается строительство магистрального газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский. Первый объект газификации - Камчатская ТЭЦ-2.
Подача газа для потребителей Камчатки - очень важный социальный момент, поскольку позволит в дальнейшем отказаться от альтернативных видов топлива, которые поставляются на Камчатку, и позволит избежать в дальнейшем перебоев с их поставками. Это во много раз повысит надёжность и стабильность энерго- и теплообеспечения полуострова, добавил Миллер.
Протяжённость газопровода - 392 километра, по нему будет подаваться около 750 миллионов кубических метров газа в год для потребителей Камчатки. В течение нескольких лет в соответствии с программой, которую »Газпром» разрабатывает совместно с администрацией Камчатки, будут появляться новые объекты, в том числе и объекты газификации в социальной сфере. Финансирование будет вестись также совместно с администрацией за счёт местного бюджета.
Уже к 2014 году можно будет говорить о том, что газ на Камчатку пришёл всерьёз и надолго, сообщил Миллер.
Фото сайта пресс-службы Президента России.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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