Газ пришёл на Камчатку всерьёз и надолго

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Глава «Газпрома» Алексей Миллер информировал Президента России Дмитрмя Медведева о проекте газификации Камчатского края. По словам Алексея Миллера, магистральный газопровод Соболево - Петропавловск-Камчатский будет введён в эксплуатацию в сентябре, а к 2014 году на Камчатке будет газифицировано большинство объектов социального назначения.

В соответствии с поручениями, которые были даны Правительством, Президентом, «Газпром» высокими темпами газифицирует Камчатку, сообщил Миллер. Работы были начаты в 2007 году, сейчас заканчивается строительство магистрального газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский. Первый объект газификации - Камчатская ТЭЦ-2.

Подача газа для потребителей Камчатки - очень важный социальный момент, поскольку позволит в дальнейшем отказаться от альтернативных видов топлива, которые поставляются на Камчатку, и позволит избежать в дальнейшем перебоев с их поставками. Это во много раз повысит надёжность и стабильность энерго- и теплообеспечения полуострова, добавил Миллер.

Протяжённость газопровода - 392 километра, по нему будет подаваться около 750 миллионов кубических метров газа в год для потребителей Камчатки. В течение нескольких лет в соответствии с программой, которую »Газпром» разрабатывает совместно с администрацией Камчатки, будут появляться новые объекты, в том числе и объекты газификации в социальной сфере. Финансирование будет вестись также совместно с администрацией за счёт местного бюджета.

Уже к 2014 году можно будет говорить о том, что газ на Камчатку пришёл всерьёз и надолго, сообщил Миллер.

Фото сайта пресс-службы Президента России.