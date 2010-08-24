Камчатские депутаты проверили ассортимент товара и уровень цен в "Ветеране"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 24 августа, заместитель председателя комитета по социальной политике, экологической безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания края Святослав Чайка с ежемесячным мониторингом посетил социальный магазин «Ветеран» в Петропавловске-Камчатском. Депутаты Святослав Чайка и Роман Гранатов являются кураторами этого проекта партии «Единая Россия» от краевого парламента.

Ежемесячный мониторинг проводится для проверки наличия и ассортимента товара по социальной цене, самого уровня социальной цены и взаимоотношений с поставщиками. Несмотря на низкую доходность (проект является социальным) на сегодняшний день у магазина отсутствуют долги, как перед поставщиками товаров, так и по заработной плате, в чём большая заслуга правительства Камчатского края, Законодательного собрания и партии «Единая Россия».

«По итогам сегодняшнего мониторинга можно сказать, что товар поступает в магазин в большом объёме и ассортименте. Сегодня будет поставлена большая партия свежей красной рыбы. Кстати, рыбная продукция в «Ветеране» дешевле в 5-12 раз, чем на рынке, и, практически, всегда есть. За это отдельное спасибо депутату Законодательного собрания Роману Гранатову. Благодаря ежемесячному мониторингу, который мы осуществляем, мы наладили бесперебойную работу магазина и начали расширять категории льготников, получающих здесь товары по сниженной цене», - сказал Святослав Чайка.

Он также добавил, что, как куратор проекта, прорабатывает возможность выделения «Ветерану» опережающего финансирования в размере 5-6 миллионов рублей. «Тот товар, который мы сегодня видим на прилавках, поступает практически с колёс. А мы должны изыскать возможность сделать определенный запас. Это даст уверенность в бесперебойной работе магазина», - сказал депутат.

Святослав Чайка также поблагодарил коллектив магазина за отличную работу и вручил администратору торгового зала «Ветерана» Надежде Ситниковой Почётную грамоту Законодательного Собрания Камчатского края. «Эта награда вручается за особые достижения в труде. Мне очень приятно сегодня объявить, что по ходатайству вашего трудового коллектива президиум Законодательного собрания Камчатского края принял решение о награждении Почётной грамотой Надежды Аркадьевны Ситниковой - за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с 55-летием со дня рождения. Вы приносите большую пользу жителям Камчатского края и города Петропавловска. Спасибо коллективу, вам всем», - сказал Святослав Чайка.

Надежда Ситникова поблагодарила народных избранников. «Мы действительно постоянно ощущаем поддержку депутатов и партии «Единая Россия». Если что-то нас тормозит в работе, один звонок - и решаются все вопросы. Так было, например, в майские праздники, когда возникли проблемы с обеспечением льготников яйцами. В период становления магазина большую поддержку оказали лично Борис Невзоров, когда стояли вопросы с обеспечением холодильным оборудованием, и депутат Роман Гранатов, когда остро стояли вопросы с обеспечением свежей рыбой», - сказала Надежда Ситникова.