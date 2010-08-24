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Posted 24 августа 2010, 03:50

Published 24 августа 2010, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

На Сахалине завершается подготовка к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

24 августа 2010, 03:50
До Всероссийской переписи населения 2010 года осталось пятьдесят дней

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Первый заместитель губернатора Сахалинской области Константин Строганов сегодня принял участие в видеоконференции с регионами Дальневосточного федерального округа по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года. Особое внимание было уделено информационно-разъяснительной работе.
Как рассказал Константин Строганов, в Сахалинской области создан журналистский пул, в который вошли представители островных газет, телевидения и радио. В 2010 году в СМИ опубликовано около двухсот материалов и сообщений о переписи, в эфир вышло 39 сюжетов, 58 сообщений прозвучало на радио. Страницы, посвященные Всероссийской переписи населения 2010 года, созданы на сайтах Правительства региона и трех городских округов.
Служба переписи населения Сахалинской области координирует проведение информационно-разъяснительной работы в районах. В мае текущего года во все муниципальные образования области направлен материал «Как стать переписчиком», в котором содержится вся необходимая информация. В некоторых районах прошли тематические конкурсы детских рисунков, состоялись викторины, изготовлены информационные баннеры.
- Цель проводимой работы - формирование у сахалинцев положительного отношения к переписи, при котором они добровольно примут участие в мероприятии и достоверно ответят на вопросы, - отметил Константин Строганов.
До Всероссийской переписи населения 2010 года осталось пятьдесят дней. Пик информационно-разъяснительной работы придется на сентябрь - начало октября, сообщает пресс-служба областного правительства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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