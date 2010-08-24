На Чукотке завершается подготовка к проведению досрочной переписи населения

АНАДЫРЬ. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вопросы подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года, в том числе ее досрочному этапу, обсуждались сегодня на заседании Комиссии Дальневосточного федерального округа по проведению Всероссийской переписи населения, которое провел заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Владимир Романов.

Как сообщил участникам заседания заместитель губернатора Чукотского АО Андрей Мингазов, досрочная перепись населения отдаленных и труднодоступных территорий стартует на Чукотке 1 сентября 2010 года. В настоящее время во всех труднодоступных населенных пунктах ведется информационно-разъяснительная работа: агитационные материалы и плакаты размещены в детских дошкольных учреждениях, школах, амбулаторно-поликлинических учреждениях, органах социальной защиты населения, сельских администрациях, сельских клубах, спортивных залах и торговых точках.

Также в округе завершена подготовка персонала для проведения досрочной переписи. Всего в качестве переписных работников привлечены 68 человек, в том числе 12 инструкторов и 56 переписчиков.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому АО ориентировочная численность населения, подлежащая досрочной переписи, составит на Чукотке 11430 человек при общем населении региона около 48,6 тыс. Большинство из подлежащих досрочной переписи граждан проживает в 29 сельских поселениях, отнесенных к категории отдаленных и труднодоступных. Кроме того, ей будут охвачены перевалочные базы, метеостанции, рыболовные участки и оленеводческие бригады.

Основной этап Всероссийской переписи населения 2010 года населения стартует 14 октября и продлится вплоть до 25 числа того же месяца, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Управлении информполитики Чукотского АО.