Необычный фотоконкурс организовали в ОАО "КнААПО"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Необычный фотоконкурс организовали среди молодых сотрудников в Комсомольском-на-Амуре авиационном объединении имени Гагарина. Его назвали «фотокросс», а идею «почерпнули» из споттинга: особого вида хобби - фотографирования летательных аппаратов.

Споттеры посещают аэропорты и авиационные заводы, чтобы запечатлеть уникальные кадры стоящих и летящих самолетов. В западной части России это увлечение уже достаточно популярно среди молодежи, а вот в Комсомольске оно еще не прижилось. Хотя, казалось бы, где как не здесь можно увидеть такое количество новых летательных объектов. Особенно - на крупнейшем в стране авиационном заводе. Конечно, для простых горожан производство, где делают военную технику, - закрыто. Но почему бы не провести «фотокросс» авиационной техники среди самих сотрудников ОАО «КнААПО»? На этот вопрос был дан положительный ответ: решение о проведении фотоконкурса было одобрено руководством предприятия.

Для участия в конкурсе приглашались молодые работники завода до 35 лет. Им нужно было организоваться в команды от трех до пяти человек. Сформировалось 12 команд.

В один из дней они собрались на перроне цеха № 21. По условиям конкурса им предстояло пройти 2 этапа. На первом этапе каждой команде был выдан кросс-лист, в котором содержалось 8 конкурсных заданий. Участникам предстояло сделать фотографии на авиационную тематику и ретрофотографии самолетов-монументов Миг-17, Р-6 и Ил-4, а также автопортрет команды. После этого конкурсанты перешли ко второму этапу «фотокросса». Он проходил на время и заключался в следующем: командам нужно было сделать в течение трех часов тематические фотографии с заданной атрибутикой. Полученные снимки выносились на суд жюри.

Победителям этих интересных состязаний вручены дипломы, медали и памятные призы. Проводился конкурс при поддержке Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России, говорится в сообщении пресс-центра ОАО «КнААПО», передает РИА «Восток-Медиа».

