Программа гостиничного форума «Байкальское гостеприимство»

Миллионы людей по всему миру пользуются услугами туристических агентств, чтобы забронировать авиабилеты и заказать горячую путевку за границу. Именно поэтому конкуренция в сфере туристического бизнеса высока, подобные агентства в Российской Федерации не является исключением.Первый международный туристический форум «Байкальское гостеприимство»Пресс-служба мэрии Улан-Удэ сообщила, что при поддержке московских коллег из Российской Гостиничной Ассоциации в начале сентября в городе пройдет Первый международный туристический форум «Байкальское гостеприимство», целью которого является обмен опытом представителей курортного бизнеса со всего мира. Стоит отметить, что проведение этого мероприятия полностью поддерживается правительством Бурятии, а также Республиканским агентством по туризму и Торгово-промышленной палатой.УчастникиВ работе форума примут участи специалисты в области туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Кореи, Китая и Монголии.Программа форумаНачнется форум с пленарного заседания, на котором будет представлена информация о том, как повлиял всемирный экономический кризис на туристический бизнес России. Участники выступят с докладами о стратегических моделях и проектах развития этой сферы, о механизмах и путях их реализации, перспективах на будущее. Со 2 по 5 августа 2010 года в рамках форума «Байкальское гостеприимство» будут проходить тренинги личностного роста, выставки («Все для ресторатора и отельера» и «Национальный сувенир Бурятии») и фестиваль ресторанного искусства. Также будут прочитаны мастер-классы от ведущих экспертов для барменов, кулинаров, официантов и баристов. Кроме того, 4 августа – День города Улан-Удэ, а потому празднование также станет частью культурной программы форума. Участники смогут посетить экскурсии по столице Бурятии и осмотреть достопримечательности, посетить резиденцию главы буддистов Российской Федерации – Иволгинский дацан.ПерспективыВласти города отметили, что уже запланировали на следующий год Второй международный туристический форум «Байкальское гостеприимство», в рамках которого будут также проведены мастер-классы для таксистов: водители смогут не только перевозить пассажиров, но и рассказывать им во время езды о городе, проводить небольшие экскурсии.