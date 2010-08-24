vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2010, 20:39

Published 23 августа 2010, 20:39

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

РАО ЭС Востока: создание объектов электроэнергетики к саммиту АТЭС проходит опережающими темпами

23 августа 2010, 20:39
Обсуждались перспективы перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на газ

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Замминистра энергетики РФ Андрей Шишкин и генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван Благодырь осмотрели энергообъекты, возводимые в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.
Они отметили своевременное завершение строительства подстанции "Аэропорт" и оперативно осуществленную выноску ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (входит в систему "РАО ЭС Востока) ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ на полуострове Саперный.
Участники посетили подстанции ОАО "Федеральная сетевая компания" - "Русская" и "Патрокл", проинспектировали строительство основных объектов теплоснабжения Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ): мини-ТЭЦ "Центральная", "Северная", теплотрассы "Северная-Центральная", "Центральная ДВФУ" на о. Русском.
Как отметил Андрей Шишкин, в работе компаний заметны большие сдвиги: "На сегодняшний день предприятия, которые задействованы в строительстве о. Русском, ежедневно отчитываются перед Министерством. Это дало определенные результаты. Все наши объекты находятся в хорошей стадии готовности. Конечно, есть небольшие отставания, которые необходимо ликвидировать. В том числе имеют место отставания в сроках сдачи теплокамер (ответственный - ЗАО "Крокус"), и прокладки теплотрассы для теплоснабжения ДВФУ (ответственный - ОАО "ДВЭУК").
По словам генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Ивана Благодыря, ОАО "ДВЭУК" и его подрядным организациям необходимо приложить максимальные усилия, чтобы все мероприятия по вводу мощностей были выполнены в срок, и обеспечение тепловой энергией строящихся объектов ДВФУ было завешено к началу отопительного сезона.
Отметим, что теплообеспечение ДВФУ будет обеспечиваться за счет ввода первого пускового комплекса мини-ТЭЦ "Центральная", строительства магистральной тепловой сети мини-ТЭЦ "Центральная" - ДВФУ, резервирования теплоснабжения за счет ввода в эксплуатацию мини-ТЭЦ "Северная".
Андрей Шишкин совместно с представителями ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Сибирская энергетическая угольная компания" обсудили перспективы перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на газ. С 1 августа на станции начались работы по переводу на газ первого котла, окончание работ запланировано на конец октября этого года, до конца года планируется газифицировать еще один котел.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика