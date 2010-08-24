РАО ЭС Востока: создание объектов электроэнергетики к саммиту АТЭС проходит опережающими темпами

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Замминистра энергетики РФ Андрей Шишкин и генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван Благодырь осмотрели энергообъекты, возводимые в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.

Они отметили своевременное завершение строительства подстанции "Аэропорт" и оперативно осуществленную выноску ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (входит в систему "РАО ЭС Востока) ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ на полуострове Саперный.

Участники посетили подстанции ОАО "Федеральная сетевая компания" - "Русская" и "Патрокл", проинспектировали строительство основных объектов теплоснабжения Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ): мини-ТЭЦ "Центральная", "Северная", теплотрассы "Северная-Центральная", "Центральная ДВФУ" на о. Русском.

Как отметил Андрей Шишкин, в работе компаний заметны большие сдвиги: "На сегодняшний день предприятия, которые задействованы в строительстве о. Русском, ежедневно отчитываются перед Министерством. Это дало определенные результаты. Все наши объекты находятся в хорошей стадии готовности. Конечно, есть небольшие отставания, которые необходимо ликвидировать. В том числе имеют место отставания в сроках сдачи теплокамер (ответственный - ЗАО "Крокус"), и прокладки теплотрассы для теплоснабжения ДВФУ (ответственный - ОАО "ДВЭУК").

По словам генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Ивана Благодыря, ОАО "ДВЭУК" и его подрядным организациям необходимо приложить максимальные усилия, чтобы все мероприятия по вводу мощностей были выполнены в срок, и обеспечение тепловой энергией строящихся объектов ДВФУ было завешено к началу отопительного сезона.

Отметим, что теплообеспечение ДВФУ будет обеспечиваться за счет ввода первого пускового комплекса мини-ТЭЦ "Центральная", строительства магистральной тепловой сети мини-ТЭЦ "Центральная" - ДВФУ, резервирования теплоснабжения за счет ввода в эксплуатацию мини-ТЭЦ "Северная".

Андрей Шишкин совместно с представителями ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Сибирская энергетическая угольная компания" обсудили перспективы перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на газ. С 1 августа на станции начались работы по переводу на газ первого котла, окончание работ запланировано на конец октября этого года, до конца года планируется газифицировать еще один котел.