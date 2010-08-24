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Posted 24 августа 2010, 00:57

Published 24 августа 2010, 00:57

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

В Приморье и.о. главы Пожарского района обвиняют в вымогательстве

24 августа 2010, 00:57
Сюжет
Происшествие
Он успел получить часть взятки

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности главы Пожарского муниципального района Константина Каранфила, который обвиняется в вымогательстве и получении взятки должностным лицом через посредника в крупном размере, а также в оскорблении представителя власти.
Следствием установлено, что подозреваемый под угрозой не продления трудового договора получил от сотрудника муниципальной стоматологической клиники взятку в размере 30 тыс. рублей, это было частью от ранее оговоренной им суммы в размере 250 тыс. рублей, которая также была передана ему через посредника.
Кроме того, находясь под стражей Каранфил, при сопровождении милиционеров охранно-конвойной службы, публично оскорбил последних грубой нецензурной бранью.
В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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