В Приморье и.о. главы Пожарского района обвиняют в вымогательстве

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности главы Пожарского муниципального района Константина Каранфила, который обвиняется в вымогательстве и получении взятки должностным лицом через посредника в крупном размере, а также в оскорблении представителя власти.

Следствием установлено, что подозреваемый под угрозой не продления трудового договора получил от сотрудника муниципальной стоматологической клиники взятку в размере 30 тыс. рублей, это было частью от ранее оговоренной им суммы в размере 250 тыс. рублей, которая также была передана ему через посредника.

Кроме того, находясь под стражей Каранфил, при сопровождении милиционеров охранно-конвойной службы, публично оскорбил последних грубой нецензурной бранью.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.