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Posted 24 августа 2010, 00:08

Published 24 августа 2010, 00:08

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Власти Камчатки обсудят вопросы сотрудничества с итальянской провинцией Больцано

24 августа 2010, 00:08
Больцано – один из европейских лидеров в организации зимнего туризма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, 25 августа, ожидается прибытие на Камчатку делегации правительства итальянской провинции Больцано во главе с президентом провинции Луисом Дурнвальдером.

Члены делегации обсудят вопросы реализации соглашения между правительством Камчатки и правительством провинции Больцано о сотрудничестве в торгово-экономической, научно технической, культурной и иных сферах. Также итальянская делегация намерена встретиться с предпринимателями, работающими на Камчатке в туристической отрасли и со студентами и преподавателями вузов, готовящих карды в сфере туризма и сервиса.
Напомним, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Камчатского края и провинции Больцано предусматривает развитие и расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях экономики, культуры, образования, спорта и туризма, создание благоприятных условий для товарообмена и оказания услуг предпринимателями Камчатского края и провинции Больцано.
Больцано - автономная провинция на севере Италии - наряду с Францией и Австрией входит в тройку регионов - лидеров в организации зимнего туризма. Расположенная на южном склоне Альп территория располагает развитой сетью отелей и горнолыжных и туристических баз.
В свою очередь, Камчатка обладает значительным туристским потенциалом, климатические условия региона позволяют развивать круглогодично зимние виды спорта. Наличие бальнеологических ресурсов способствуют созданию SPA-курортов. В регионе существуют все предпосылки для создания и реализации комплексных инвестиционных проектов в сфере туризма, позволяющих совмещать экстремальные виды спорта и оздоровительный отдых.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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