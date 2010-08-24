Власти Камчатки обсудят вопросы сотрудничества с итальянской провинцией Больцано

Члены делегации обсудят вопросы реализации соглашения между правительством Камчатки и правительством провинции Больцано о сотрудничестве в торгово-экономической, научно технической, культурной и иных сферах. Также итальянская делегация намерена встретиться с предпринимателями, работающими на Камчатке в туристической отрасли и со студентами и преподавателями вузов, готовящих карды в сфере туризма и сервиса.

Напомним, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Камчатского края и провинции Больцано предусматривает развитие и расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях экономики, культуры, образования, спорта и туризма, создание благоприятных условий для товарообмена и оказания услуг предпринимателями Камчатского края и провинции Больцано.

Больцано - автономная провинция на севере Италии - наряду с Францией и Австрией входит в тройку регионов - лидеров в организации зимнего туризма. Расположенная на южном склоне Альп территория располагает развитой сетью отелей и горнолыжных и туристических баз.

В свою очередь, Камчатка обладает значительным туристским потенциалом, климатические условия региона позволяют развивать круглогодично зимние виды спорта. Наличие бальнеологических ресурсов способствуют созданию SPA-курортов. В регионе существуют все предпосылки для создания и реализации комплексных инвестиционных проектов в сфере туризма, позволяющих совмещать экстремальные виды спорта и оздоровительный отдых.