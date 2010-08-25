Гидрологи обещают, что в ближайшие дни наводнение в Белогорске начнет спадать

БЕЛОГОРСК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За прошедшие сутки уровень воды в реке Томь снизился, сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас он составляет 3 метра 83 сантиметра. В минувшее выходные вода поднималась до максимальной отметки 3,97 метра.

Вода в Томи медленно, но верно отступает. Как сообщает специалист гидрологической станции Юрий Мудрак, в верхнем течении Томи в районе села Воскресеновка за первую половину дня уровень воды упал на 2 сантиметра. Значит и в окрестностях Белогорска вода будет «падать». Тем более что синоптики Амурского гидрометеоцентра в ближайшие 3 дня осадков не прогнозируют.