В окрестностях Владивостока разыгрался боевик со стрельбой и пожаром (фоторепортаж)

Как только подан сигнал к действию к «Кондору», потянулись суда России, Китая и Южной Кореи, в воздух поднялись вертолеты. Бандиты на судне отстреливаются. Южнокорейские и китайские корабли береговой охраны спускают на воду катера с группами спецназа, они обеспечивают огневую поддержку десантирующейся на борт «Кондора» с вертолета Ми-8 российской группе специального назначения. Идет штурм ходового мостика, где засели бандиты. Короткий бой, и все налетчики уже стоят на палубе лицом к стене. Однако не все так гладко - один из бандитов успел привести в действие взрывное устройство. На «Кондоре» начался пожар. Два члена экипажа в панике выбросились за борт.