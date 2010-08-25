В окрестностях Владивостока разыгрался боевик со стрельбой и пожаром (фоторепортаж)

Posted 25 августа 2010, 04:40
Published 25 августа 2010, 04:40
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Судно под подозрением - скорее всего, причастно к перевозке нелегальных мигрантов. Однако высадиться на борт «Кондора» осмотровым группам не удалось - помешали вооруженные люди, оказывающие сопротивление.
Как только подан сигнал к действию к «Кондору», потянулись суда России, Китая и Южной Кореи, в воздух поднялись вертолеты. Бандиты на судне отстреливаются. Южнокорейские и китайские корабли береговой охраны спускают на воду катера с группами спецназа, они обеспечивают огневую поддержку десантирующейся на борт «Кондора» с вертолета Ми-8 российской группе специального назначения. Идет штурм ходового мостика, где засели бандиты. Короткий бой, и все налетчики уже стоят на палубе лицом к стене. Однако не все так гладко - один из бандитов успел привести в действие взрывное устройство. На «Кондоре» начался пожар. Два члена экипажа в панике выбросились за борт.
Картина напоминала голливудский боевик с выстрелами и клубами дыма. На самом деле это - активная фаза многосторонних учений «Тихоокеанское сотрудничество для безопасности». В них приняли участие представители России, Китая, Южной Кореи, Японии и США. С задачей справились - пожар на судне потушили, утопающих спасли. Правда, за борт выбрасывали не живых людей, а манекены - к ним на моторках подоспели китайцы. Корейцы же на вертолете подняли еще одного тонущего, на этот раз реального человека. Роль «Кондора» исполнил корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.
Для освобождения судна от вооруженных захватчиков представители иностранных государств создали объединенный оперативный штаб. Общались на английском языке.
- Действовали все слаженно. Проблем при взаимодействии с иностранными коллегами не возникало, - отметил инспектор департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег Шувалов.
Такие учения чрезвычайно важны в современном мире, когда на море есть угроза пиратства. Задачей было - отработать взаимодействие пяти стран.
Корейское судно береговой охраны
Корейцы спускают на воду бойцов
В воздух поднимаются вертолеты
Операция в самом разгаре
Захватчики судна обезврежены спецназом
Корейцы спасали тонущего человека с вертолета...
... а китайцы - на моторных лодках
На судне начался пожар
Русское судно потушило возгарание