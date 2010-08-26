В Арсеньеве озабочены повышением качества образовательных услуг

Наталья Пуха определила задачи управления образования на 2011 год. Среди них - реализация национальной образовательной политики «Наша новая школа» и подготовка к переходу в 2011 году на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. Это направление включает в себя построение адаптивной системы образования, создание условий для экспериментальной работы и сетевых инновационных проектов, совершенствование мониторинга повышения качества образовательных услуг, совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей, создание новой системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, создание эффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Среди других направлений работы - обновление кадров в образовательных учреждениях, создание безопасных условий для реализации образовательных программ и т.д.