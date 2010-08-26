В Арсеньеве озабочены повышением качества образовательных услуг

Posted 26 августа 2010, 03:57
Published 26 августа 2010, 03:57
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 26 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Арсеньеве состоялась традиционная августовская педагогическая конференция «Качественные изменения в управлении образовательным процессом в условиях модернизации образования», в которой приняли участие работники сферы образования, представители общественности.
Как отметил первый заместитель главы Арсеньевского городского округа Александр Горбунов, сегодня систему образования города представляют 32 образовательных учреждения: 10 школ, 16 детских садов, 6 учреждений дополнительного образования. Охват детей дошкольным образованием в среднем по городу составляет 70,9%. Это выше среднего показателя по Приморскому краю (58%).
В текущем году было дополнительно открыто несколько групп в детских, что позволило дополнительно обеспечить местами еще 80 детей.
В системе общеобразовательных учреждений в крае Арсеньев находится на 1 месте по результатам среди 9 классов и на 2 месте - среди 11-х классов.
Организованно прошла летне-оздоровительная кампания: 97,6% учащихся были охвачены местным отдыхом.
Для подготовки учреждений образования к новому учебному году из средств местного бюджета предусмотрено 4,8 млн. руб. В первую очередь финансирование направлено на обеспечение безопасности учреждений и выполнение санитарно-гигиенических мероприятий. В результате проделанной работы план по подготовке к новому учебному году выполнен в полном объеме. Все образовательные учреждения городской комиссией приняты и готовы к новому учебному году.
Александр Горбунов вручил дипломы главы Арсеньевского городского округа лучшим коллективам по итогам приемки образовательных учреждений к новому учебному году.
С докладом «Здоровье детей Арсеньевского городского округа» на конференции выступила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Арсеньеве Марина Вязовик.
Начальник городского управления образования Наталья Пуха проанализировала деятельность системы образования за 2009-2010 учебный год, подробно остановившись на целях, задачах и результатах деятельности, доступности образования, условиях обучения и эффективности использования ресурсов.
- В 2009-2010 учебном году важным звеном в работе управления образования была реализация национальной образовательной политики «Наша новая школа» по развитию системы поддержки талантливых детей, - отметила Наталья Павловна. - Управлением образования разработана и реализуется городская подпрограмма «Одаренные дети».
Арсеньевские школьники - активные участники предметных олимпиад. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в прошлом учебном году приняло участие 604 человека. Всего олимпиадным движением были охвачены 1514 учащихся. Наиболее активными стали школы № 1 и 8.
Ежегодно с 2007 года управление образования проводит научно-практическую конференцию учащихся «Ступени к успеху». Цель этой конференции - поддержка талантливых детей, развитие их творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.
В 2009-2010 учебном году разными формами организованного досуга было занято 100% учащихся школ. Результат этой работы - пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений, число которых значительно снизилось по сравнению с предыдущим учебным годом.
Наталья Пуха определила задачи управления образования на 2011 год. Среди них - реализация национальной образовательной политики «Наша новая школа» и подготовка к переходу в 2011 году на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. Это направление включает в себя построение адаптивной системы образования, создание условий для экспериментальной работы и сетевых инновационных проектов, совершенствование мониторинга повышения качества образовательных услуг, совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей, создание новой системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, создание эффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Среди других направлений работы - обновление кадров в образовательных учреждениях, создание безопасных условий для реализации образовательных программ и т.д.